Des combats de l’UFC à huis clos le 9 mai en Floride

Après plusieurs tentatives infructueuses pour organiser des combats en pleine pandémie de coronavirus, l'UFC, plus importante ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes, a annoncé la tenue d'une soirée à huis clos, le 9 mai en Floride, qui a fait du sport un «service essentiel».

L'UFC 249 se tiendra dans la Veterans Memorial Arena de Jacksonville, avec douze combats, dont celui pour le titre des poids légers entre Tony Ferguson et Justin Gaethje.

«J'ai hâte d'offrir de grands combats aux fans et les combattants sont ravis de retourner dans l'arène», a déclaré le patron de l'UFC Dana White assurant que «ceux-ci et le personnel devront se conformer à une série de mesures de précaution», à savoir «subir des examens médicaux avancés, des contrôles de température et respecter les directives de distanciation sociale».

Deux autres soirées auront lieu au même endroit les 13 et 16 mai, là aussi à huis clos, avec seulement la présence de personnels de production.

«Alors que nous progressons pas à pas sur la voie de la reprise économique, nous sommes fiers d'accueillir ces événements de l'UFC», a déclaré le maire de Jacksonville, Lenny Curry, pour qui le projet est «sûr et sensé».

Après avoir ébauché l'idée d'une île privée, puis échoué, sous la pression, à organiser un combat dans une réserve indienne où il aurait contourné les directives restrictives imposées par l'État de Californie, Dana White a donc poussé la porte ouverte par la Floride.

Il y a deux semaines, le gouverneur Ron DeSantis a alloué au sport professionnel le statut de «service essentiel» à son État durant la pandémie de coronavirus, au même titre que les hôpitaux, les pompiers ou encore les épiciers.

Sont concernés «tous les employés d'un sport professionnel et d'une production d'audience nationale, incluant athlètes, participants, équipes de productions, équipes dirigeantes, médias et autres personnels essentiels à la tenue de tels évènements, et ce uniquement si le lieu où ils se déroulent est fermé au grand public».

La World Wrestling Entertainment (WWE), principale organisatrice de combats de catch diffusés en direct dans le pays, a ainsi repris ses activités dans la foulée à Orlando.