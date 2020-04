Un coup de pouce pour payer jusqu'à 75 % des loyers commerciaux des PME

Le fédéral veut aider les petites entreprises à payer jusqu’à 75 % de leurs loyers commerciaux par le biais d’un programme de prêts conjoint avec les provinces.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce vendredi durant son point de presse quotidien vendredi.

«Le fédéral couvrira 50 % tandis que les propriétaires [d'immeubles] couvriront 25 %», a-t-il précisé en fournissant de premiers détails sur le programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC).

Du montant absorbé par le gouvernement fédéral, Ottawa assumera 75 % du paiement, tandis que les gouvernements provinciaux s'occuperont du dernier 25 %.

Les entrepreneurs devront, pour se qualifier, démontrer que leurs locaux servent à des petites entreprises durement touchées par la crise de la COVID-19. L’aide financière sera disponible pour les mois d’avril, mai et juin.

Les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif seront également admissibles au programme.

Le programme sera géré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Le premier ministre a déjà annoncé, la semaine dernière, son intention de mettre en place l’AUCLC en collaboration avec ses homologues des provinces et territoires.

«Ce programme visera à fournir des prêts, incluant des prêts non remboursables, aux propriétaires de locaux commerciaux qui offrent aux petites entreprises des réductions de loyer pour les mois d’avril, de mai et de juin», avait alors dit le ministre des Finances, Bill Morneau.

Selon un coup de sonde de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), seulement 37 % des entreprises seraient en mesure de payer leur loyer en totalité pendant la pandémie. De plus, à peine une entreprise sur cinq fonctionne présentement à plein rendement, alors que les entrepreneurs constatent des baisses de revenus massives.

Le premier ministre Trudeau doit s'entretenir avec ses homologues des provinces et territoires ve vendredi soir. Ils discuteront notamment de la réouverture graduelle de l'économie.