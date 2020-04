Entretien des toitures : des entrepreneurs pressent le gouvernement Legault

À quelques jours du dépôt du plan gouvernemental pour la réouverture des entreprises, des entrepreneurs qui œuvrent dans les domaines de la rénovation résidentielle et du changement de toitures pressent Québec de leur permettre de reprendre rapidement leurs opérations.

La situation inquiète de plus en plus de propriétaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui doivent absolument faire changer leur toiture, sans quoi la situation causera des dégâts majeurs à leurs propriétés.

«Une maison, c’est le plus gros investissement familial (...). À partir du moment où il y a une infiltration d’eau, l’isolation et le gyproc à l’intérieur qui peuvent y goûter. La création de champignons peut aussi se produire», a indiqué Keven Moisan, co-propriétaire de l’entreprise Toitures et rénovations D’ici, à TVA Nouvelles.

Annuellement, il honore environ 350 contrats de remplacement de toitures. Sur ses près de 100 clients présentement en attente d’une date pour l’exécution des travaux, il considère que plus du quart d’entre eux constituent des cas urgents. «Une toiture, ce n’est pas sexy comme une cuisine, mais ça protège une maison», a-t-il dit.

«Nous avons la permission de faire des réparations sur des bris, mais ce n’est que du temporaire. Il faut parfois retourner à deux ou trois reprises chez le même client pour patcher le problème», a précisé le directeur général Michaël Côté.

La COVID-19 fait mal également mal à ses ressources humaines. En temps normal, les travailleurs saisonniers auraient repris le boulot dès le début du mois d’avril. «Si ce n’était pas de la crise, j’aurais au moins une soixantaine d’employés sur le terrain depuis plus de trois semaines. C’est clair que c’est très difficile pour leurs finances», a déploré l’homme d’affaires.

Il a ajouté que chacun de ses employés devra se conformer à une série de mesures d’hygiène lors de la reprise des opérations, dont la désinfection des outils avant et après chaque utilisation.