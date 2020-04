Le maraudage syndical aura tout de même lieu

CAPTURE D'ÉCRAN / ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Visioconférence de la séance de l’économie et du travail afin d’entendre le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale afin de permettre aux députés d’opposition d’échanger avec le gouvernement au sujet de la pandémie de COVID-19 par l’Assemblée Nationale, vendredi le 24 avril 2020. Sur cette photo: Jean Boulet (ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale) CAPTURE D'ÉCRAN / ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC