Le PIB américain devrait chuter de 12% au deuxième trimestre

Le produit intérieur brut des États-Unis devrait chuter d'environ 12% au deuxième trimestre comparé au premier et le taux de chômage devrait grimper à près de 14%, en raison de l'impact de la pandémie du coronavirus, selon des estimations publiées vendredi par une agence indépendante.

En glissement annuel, la baisse du PIB devrait atteindre 39,6%, précisent les services du budget du Congrès, CBO.

Le taux de chômage pourrait culminer à 16% au troisième trimestre alors que de nombreuses entreprises ont dû suspendre leur activité dans un effort des autorités pour endiguer le virus.

Au premier trimestre, le taux de chômage s'élevait à 3,8%.

Le déficit budgétaire fédéral devrait de son côté atteindre cette année 3.700 milliards de dollars alors que le Congrès a voté un gigantesque plan d'aide économique. C'est plus du triple de la précédente estimation.

La dette devrait, elle, représenter 101% du PIB à la fin de l'année.

«L'économie connaîtra une forte contraction au deuxième trimestre 2020 en raison de facteurs liés à la pandémie, notamment les mesures de distanciation sociale mises en place pour la contenir», a commenté le CBO dans un communiqué.

Il s'attend à ce que l'activité économique reprenne au troisième trimestre à mesure que les inquiétudes concernant la pandémie diminuent et que les États et les autorités locales assouplissent «les ordonnances de maintien à domicile, l'interdiction des rassemblements publics et d'autres mesures restreignant l'activité économique».

L'agence table ainsi sur un rebond de 5,4% au troisième trimestre comparé au deuxième et une hausse de 23,5% en glissement annuel. Au dernier trimestre, il anticipe une croissance de 2,5% sur le trimestre précédent et de 10,5% en glissement annuel.

«Cependant, les défis de l'économie et du marché du travail devraient persister pendant un certain temps», estiment-ils.

Le CBO publiera mi-mai les détails de ses perspectives économiques pour 2020 et 2021.

Pour l'heure, en glissement annuel, il prévoit pour cette année, une contraction du PIB de 5,6% et un rebond de 2,8% pour 2021.