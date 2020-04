Le pont Samuel-De Champlain arc-en-ciel continue

Le pont Samuel-De Champlain continuera de s’illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel tous les dimanches soirs du mois de mai, en soutien à la population pendant cette période difficile.

L’initiative s’inspire du mouvement «Ça va bien aller», qui utilise l’arc-en-ciel comme symbole de résistance face à la COVID-19.

Comme c’était également le cas au mois d’avril, le pont affichera ses couleurs entre 20 h 30 et 21 h 30.

«Le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel, chaque dimanche soir de mai, en guise d'espoir, de solidarité et de reconnaissance envers tous ceux et celles qui assurent nos soins et nos services essentiels, a indiqué Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, vendredi par voie de communiqué.

«Merci de votre résilience, de votre courage et de votre générosité. Ensemble, nous allons nous en sortir», a ajouté la ministre.