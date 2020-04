Les producteurs de bœufs veulent rebondir avec la crise

Les producteurs de bœuf du Québec pensent que la crise actuelle est l’occasion de prendre une plus grande place dans l’avenir.

La hausse du prix de la viande bovine sur les tablettes rappelle l’importance de redévelopper cette industrie, qui a subi plusieurs coups durs dans les dernières années, selon Bœuf Québec.

«Je ne comprends pas pourquoi l’économie québécoise perd plus d’un milliard de dollars chaque année en consommant du bœuf étranger, plutôt que d’enrichir le Québec et ses régions. Actuellement, l’élevage des bouvillons, c’est environ 200 millions de dollars annuellement au Québec et ça répond à moins de 20% de la demande québécoise», a défendu par communiqué Jean-Sébastien Gascon, coordonnateur du programme Partenaires Boeuf Québec.

Le dernier abattoir de bouvillons a fermé ses portes en 2015 et depuis les producteurs doivent envoyer leur viande ailleurs pour la transformation.

Or, depuis le début de la crise du coronavirus, plusieurs abattoirs ont dû fermer leurs portes, faisant grimper le prix de la viande bovine en épicerie, a ajouté M. Gascon.

Selon lui, le Québec est en mesure de rebâtir une industrie bovine complète en cinq ans.

En ce sens, M. Gascon croit que la récente initiative des supermarchés IGA est un bon début. Ces derniers sont maintenant les seuls détaillants à offrir des produits avec l’inscription «Bœuf Québec», à l’image de ce qui se fait depuis longtemps avec «le porc du Québec».

«Et si la fermeture des grands abattoirs était l’occasion pour que les consommateurs québécois tombent en amour avec le bœuf du Québec, comme ils l’ont fait bien avant pour les œufs, le lait, le porc et le poulet du Québec?» espère Jean-Sébastien Gascon.