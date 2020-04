Lignes ouvertes à LCN: beaucoup de questions sur les masques

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN.

«Quel style de masque allez-vous recommander aux enseignants? Est-ce qu’ils seront fournis» - Maryna

«Il y a des masques de procédures et il y a les masques artisanaux, il va être possible de s’en faire et quand on va dire de porter le masque, il va falloir respecter la bonne façon de le faire sinon le bienfait va être annulé.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Les premiers jours c’est très inconfortable. Les masques chirurgicaux sont bons à peu près deux heures avant d’être trop humides. Ce ne sera pas la seule chose qu’on va mettre de l’avant. La distanciation sociale, le lavage de main, et pas d’enfants malades, ça va être très important.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«La CNESST va publier un guide la semaine prochaine pour savoir si, dans votre milieu de travail, vous devez vous procurer un masque. Les entrepreneurs et travailleurs doivent commencer à y songer.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Avec le déconfinement, on devrait d’ici 12 à 18 mois tous l’avoir attrapé. Si je voulais gérer le moment où je vais l’attraper, est-ce une bonne idée? » - Chantale

«J’ai plusieurs amis qui me l’ont demandé! Il faut se rappeler que ce ne sera pas 100% de la population. On parle plus de 55 à 60%. L’important c’est que les personnes vulnérables ne l’attrapent pas. C’est la décision des gens, on a tous des risques, c’est à vous de faire partie de la cohorte ou si on a besoin de vous et ce n’est pas le moment de le faire.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«On ne sait pas ce qui fait qu’une personne contracte ou pas la maladie, développe des complications ou pas. En tant que médecin, je recommanderais de ne pas la contracter. Il faut retarder et gagner du temps. Plus on retarde l’apparition de cas, plus on a du temps pour développer des médicaments et des traitements et éventuellement un vaccin. Attendez, il faut retarder.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Quel programme conseillez-vous pour un étudiant universitaire qui travaille à temps partiel 8 à16 heures par semaine?» - Julie

«Est-on admissible à la PCU traditionnelle? Étudiant de 5000$ au cours des 12 derniers mois ou en 2019, à temps partiel 1000$ par mois. Sinon, il y a la PCU pour les étudiants qui permet d’obtenir 1250$ par mois pendant quatre mois, ça permet à l’étudiant d’obtenir une prestation à condition de gagner moins de 1000$ brut par mois.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Mon mari a 66 ans et moi 54 ans, nous avons une fille de 10 ans et demi, avec le retour à l’école, on fait quoi?» - Johanne

«Il y a un risque pour les parents à la maison et les enseignants. Il faut faire attention. Il faut qu’elle apprenne à se laver les mains, faire attention aux vêtements et bien laver ce qu’on laisse traîner. Il va falloir amener le lavage des mains et ne pas se toucher la figure. En termes de risque, si vous avez en bas de 60 ans, les chances que vous ayez des complications sont minimes et les gens entre 60 et 70 ans sont un peu plus à risque. Si vous tombez malade, on va être capable de s’occuper de vous.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Quelles précautions devront être prises par les cuisiniers ou les serveurs lors de la réouverture des restaurants?» - Paul

«On va assister à des changements de techniques, par exemple, on va peut-être arrêter de passer les plats par-dessus l’épaule du client. La nourriture non cuite, on va peut-être laisser tomber ça. Il ne faut pas oublier qu’on mange déjà et ce n’est pas tout le monde qui est tombé malade.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«En Italie, dans des restaurants, on a installé des plexiglas pour séparer les employés. Ce genre de recommandations feront partie du guide de la CNESST qui sera publié la semaine prochaine.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Ma fille de 16 ans était en recherche d’emploi, elle est en secondaire 4, est-ce qu’elle aura droit au 1250$?» - Jeanine

«Non puisqu’elle n’est pas au niveau postsecondaire. Consultez les différents sites de recherches d’emploi, de nombreuses entreprises cherchent de la main-d’œuvre.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Comment se fait-il que le port du masque quand les personnes sont asymptomatiques, si les personnes ne portent pas le masque, l’effet est terrible sur les personnes qui en portent?» - Rachelle

«On le recommande dans les transports ou les endroits où on ne peut pas maintenir la distanciation sociale. Il s’agit d’une mesure supplémentaire. Partout où on n’est pas capable de garder la distance. Une barrière, un masque ou un foulard, peut aider.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Les gens sont prêts à porter des masques. Il faut protéger ceux autour de nous. Quand on parle de maladies infectieuses, il y a six mesures qui sont plus efficaces, comme le lavage de main et la distanciation sociale. Paradoxalement, en portant le masque, vous allez vous toucher le visage donc être à plus haut risque.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue