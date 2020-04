Maintenant près de 2300 morts de la COVID-19 au pays

La crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus continue de faire de nombreuses victimes au Canada, où l’on déplorait vendredi près de 2300 morts.

• À lire aussi: 97 nouveaux décès et 778 cas supplémentaires

• À lire aussi: EN DIRECT | Le point des autorités du Québec

Depuis le début de la pandémie, 2294 Canadiens ont perdu la vie après avoir été infectés par la COVID-19.

Vendredi, le Québec et l’Ontario affichaient toujours les bilans les plus sombres, avec respectivement 22 616 et 13 519 cas confirmés de la maladie, ainsi que 1340 et 763 décès.

À elle seule, la Belle Province recense plus de la moitié des infections et des morts liés à la COVID-19 au pays.

La situation au Canada:

Québec: 22 616 (1340 décès)

Ontario: 13 519 (763 décès)

Alberta: 3720 (68 décès)

Colombie-Britannique: 1824 (94 décès)

Nouvelle-Écosse: 850 (16 décès)

Saskatchewan: 331 (4 décès)

Manitoba: 262 (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 256 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Île-du-Prince-Édouard: 26

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des personnes atteintes par le virus: 43 551

Total des décès: 2294