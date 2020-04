Matt Holubowski en concert virtuel

Les 1000 billets vendus pour le concert virtuel qu’il a donné vendredi dernier, au profit de Moisson Montréal, poussent Matt Holubowski à récidiver le 1er mai prochain. Selon lui, les artistes devraient davantage miser sur les spectacles virtuels payants dans les prochains mois.

Matt Holubowski s’est fait généreux vendredi passé, alors qu’il a joué des chansons sur la plateforme Side Door pendant près de 2h30. Il en coûtait 8 dollars pour y assister, une occasion de remettre 6286 dollars à Moisson Montréal. Il fera la même chose vendredi prochain.

S’il a habituellement «horreur» de jouer seul devant une caméra, il confie avoir particulièrement aimé l’expérience, parce que contrairement à un spectacle en direct sur les réseaux sociaux, la plateforme lui permet de voir les gens.

«Les gens interagissaient entre eux, pendant le show, et moi je les voyais applaudir. Ce n’est pas la même chose qu’un vrai spectacle, mais c’est ce qui se rapproche le plus dans les circonstances», a-t-il rapporté au Journal.

Un test

Si les artistes sont nombreux à se donner en spectacle gratuitement sur les réseaux sociaux, celui qui vient de lancer un troisième opus, Weird Ones, a choisi de faire payer les gens pour s’associer à une cause.

«Je vois les gens sur les lignes de front et je me sentais vraiment inutile. J’avais envie de faire quelque chose de concret. En même temps, ça me permet de tester une nouvelle plateforme.»

Matt Holubowski réfléchit à l’avenir des concerts payants sur le web, et souhaite que les artistes emboîtent le pas, que ce soit pour des spectacles-bénéfice ou non.

«Les artistes, on a la réputation de se plaindre parce que des gens veulent ce qu’on fait gratuitement. Je me dis que si on est dans cette situation pour un long bout, ce serait peut-être important qu’on trouve une manière de faire de l’argent et de ne pas trop rapidement habituer les gens à avoir du divertissement gratuitement en ligne», plaide-t-il.

Matt Holubowski voudrait faire des spectacles virtuels payants même lorsque les tournées en salles auront repris.