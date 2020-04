MOI ET CIE salue le travail des «anges gardiens»

On ne soulignera jamais trop le travail exceptionnel des travailleurs du domaine de la santé en cette période de pandémie. Afin de saluer les efforts du personnel médical et paramédical, la chaîne MOI ET CIE ouvre un nouveau créneau dans sa grille-horaire, intitulé «Nos anges gardiens», à compter de lundi prochain, le 27 avril.

Du lundi au jeudi, à 14 h, des émissions de fiction ou de style de vie nous plongeant dans l’univers des médecins, ambulanciers, infirmières et autres héros et héroïnes du quotidien des services essentiels seront à l’horaire.

«En cette période particulière que nous traversons, MOI ET CIE a décidé de souligner le travail exceptionnel des professionnels de la santé de différents pays à travers le monde. Spécialiste des histoires vraies, la chaîne proposera différentes émissions où nous pourrons découvrir les réalités et défis de ces gens qui travaillent sans relâche, souvent dans l'ombre, sur la ligne de front», a expliqué Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation de Groupe TVA.

Voici les séries qui seront au programme chaque jour dans cette case-horaire dédiée aux «anges gardiens» de la société. Trois d’entre elles sont des rediffusions, mais puisque le confinement en attache plusieurs à leur petit écran par les temps qui courent, le moment est parfait pour effectuer un peu de rattrapage télé.

Lundi

«24 heures aux urgences»

Quatrième saison de cette série documentaire française adaptée d’un format britannique. Installées un peu partout dans un CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire), une soixantaine de caméras captent le moindre instant de vie de l’établissement... et ce, sans caméramans ni techniciens sur place. L’objectif? Rendre compte, avec le plus de justesse possible, de la réalité d’un hôpital. Le téléspectateur devient un témoin privilégié des activités de l’urgence, et compatit avec les nombreux patients pris en charge par un personnel soignant dévoué, mais aussi souvent débordé.

Mardi

«Ambulanciers : vivre dans l’urgence»

Nouveauté de la grille d’été de MOI ET CIE. Connaît-on réellement le travail des répartiteurs et des ambulanciers? Dans ce docu-réalité, des premiers répondants de la Colombie-Britannique composent quotidiennement avec des situations critiques de vie ou de mort, où chaque seconde compte. Des centres d’appels, jusqu’aux ambulances qui filent dans les rues, ce portrait dépeint chaque étape cruciale menant au secours de gens mal en point, et expose les actions remarquables que posent ces braves aidants pour sauver des vies, de même que les impacts importants, parfois sournois, que peut avoir leur métier sur eux.

Mercredi

«Hôpital : la réalité»

Rendez-vous qui pose une loupe sur les hauts faits mouvementés des plus grands hôpitaux du Royaume-Uni. Chaque semaine, les docteurs et autres soignants font face à un flot ininterrompu de 30 000 patients, environ, aux ressources limitées. Ces intervenants doivent prendre, en peu de temps, des décisions très complexes, susceptibles d’engendrer des conséquences bien réelles. Se démener pour réchapper du pire un patient à la fois : voilà leur mission. Troisième saison.

Jeudi

«New Amsterdam»

Rediffusion à partir du tout début de cette série américaine traduite, d’abord diffusée sur NBC, qui présente le docteur Max Goodwin (Ryan Eggold), nouveau directeur médical du plus vieil hôpital public des États-Unis, qui entend révolutionner le système à sa façon. Pour ce jeune et brillant professionnel, sauver des vies demeure la raison d’être de sa profession. Il n’hésitera pas à mener la guerre au statu quo et à sortir des sentiers battus pour offrir les meilleurs soins qui soient aux hommes, femmes et enfants qui se retrouvent sous sa garde. Sans compter que notre homme doit également en découdre avec quantité de problèmes dans sa vie personnelle...