Pas de nouveau cas de COVID-19 en Estrie

Pour la première fois depuis le 20 mars, aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été enregistré vendredi en Estrie.

Le nombre de personnes testées positives dans la région demeure stable à 803. C'est la troisième semaine consécutive que l'Estrie enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas.

«Cette fameuse courbe qu'on voulait aplatir, en Estrie nous l'avons vraiment aplatie», se réjouit le directeur régional de la Santé publique Alain Poirier.

«Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres cas, mais ça va bien.»

Si l'Estrie est passée de la deuxième à la septième région du Québec la plus touchée par la COVID-19, c'est grâce à la discipline de ses citoyens, dit le Dr. Poirier.

Mais avec ces chiffres encourageants, le déconfinement graduel annoncé et l'arrivée du beau temps, les Estriens pourraient être tentés de relâcher leurs efforts.

«Oui, tranquillement», admet une femme. «Comme aujourd'hui je viens marcher au parc avec un ami. Mais on garde une distance entre nous.»

Le directeur de la Santé publique de l'Estrie avait ce message pour encourager la population à continuer de respecter les consignes.

«Si ça repart, si on a d'autres cas et que la courbe se remet à monter, le gouvernement a toute la légitimité de reconfiner et refermer des commerces. Alors il faut y aller doucement.»

Les policiers sur le terrain

Même si la situation est stable en Estrie, les rassemblements demeurent interdit et ceux qui circulent dans les lieux publics, comme au Parc Jacques-Cartier, doivent respecter la distance de deux mètres avec les autres.

Vendredi matin, des policiers en moto et en voiture patrouillaient dans le parc.

«Il ne faut pas être surpris de voir les policiers très présents en fin de semaine sur la promenade. Aussi on reçoit encore beaucoup de dénonciations pour des rassemblements par exemple. Il faut savoir que des amendes de 1000$ peuvent être imposées à ceux qui ne respectent pas les mesures», rappelle la porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Isabelle Gendron.