Résidence Angelica: 98 cas de COVID et 12 décès

Les malades atteints de la COVID-19 y étaient isolés des résidents non contaminés, mais ça ne serait plus le cas à la Résidence Angelica dans Montréal-Nord où vivent 349 aînés.

Au début de la pandémie, des lits étaient réservés pour les aînés qui arrivaient à la résidence du boulevard Gouin afin de séparer ceux qui pouvaient être infectés de ceux qui ne l’étaient pas. Toutefois, devant l’ampleur de la crise, la résidence y aurait mis un terme, selon des employés et leur syndicat.

En date de mercredi, 98 personnes âgées de la Résidence Angelica étaient positives à la COVID, soit plus de 25% des résidents, et 12 décès y avaient été comptabilisés, a appris TVA Nouvelles.

Dans trois chambres, les aînés infectés sont alités auprès de ceux qui ne sont pas atteints avancent des employés sous le couvert de l’anonymat, car ils ont peur des représailles. La direction de la résidence dément toutefois cette information.

Situation urgente

«La situation est urgente. On a besoin d’aide maintenant. Il faut arrêter de repousser. Quant à moi, je mettrais l’établissement au complet zone chaude. On prend plus que moins de précautions, on pourra jamais nous le reprocher d’en faire trop. Il faut arrêter de constamment niveler par le bas et d’éteindre les feux. Il faut prévoir. Ça prend du contrôle, et il n’y en a pas en ce moment», dénonce Martine Tremblay, présidente de l’Alliance interprofessionnelle de Montreal.

Les employés de la résidence sont semble-t-il à bout de souffle et l'équipement afin de protéger le personnel adéquatement contre la COVID-19 manquerait aussi.

«Dans ses points de presse quotidiens, on voit le premier ministre avec son équipe, il est tellement rassurant, ça a tellement l’air facile. La vie est belle et tout le monde collabore, mais ce n’est pas ça», ironise Mme Tremblay.

«Il y a une distorsion entre ce que dit M. Legault et la réalité plancher. Il manque de matériel, c’est difficile d’en avoir. Ils ne veulent pas nous donner de masques N95, ils disent tout le temps que l’on ne fait pas ce genre de travail-là. C’est tout à fait faux, il y a des cas où il faut faire des aspirations», ajoute-t-elle.