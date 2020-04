Sue Montgomery suspend son directeur d’arrondissement

En pleine crise de la COVID-19 qui frappe de plein fouet Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le quartier le plus touché avec près de 1000 cas positifs, TVA Nouvelles a appris que la mairesse de l’arrondissement Sue Montgomery a pris la décision controversée de suspendre son directeur d’arrondissement, Stéphane Plante. Ce dernier a refusé de participer à une rencontre sur vidéoconférence avec une employée à l’origine du harcèlement à l’hôtel de ville.

• À lire aussi: Sue Montgomery perd deux commissions

• À lire aussi: Sue Montgomery: le Contrôleur général de la Ville de Montréal porte plainte

• À lire aussi: Mise en demeure, Sue Montgomery réplique

Selon nos informations, la directrice de cabinet, AnnaLisa Harris, visée par un rapport du contrôleur général sur le climat de travail malsain avait été invitée au caucus virtuel de jeudi par Sue Montgomery auquel prenaient part aussi le directeur d’arrondissement, des cadres ainsi que les élus du conseil.

Au début du caucus, Stéphane Plante, a fait part de son désaccord face à la participation de Mme Harris, signifiant qu’il désirait respecter les directives du contrôleur général de la ville.

Selon nos informations, M. Plante a émis son désir de ne pas prendre part à la rencontre en raison de la présence de Mme Harris. D’autres cadres et élus auraient aussi fait part de leur désaccord face à la décision de Sue Montgomery.

Mme Montgomery a mis fin à la rencontre et trente minutes plus tard, le directeur d’arrondissement recevait un avis de suspension pour insubordination. Il est suspendu jusqu’au 5 mai sans solde.

Or, la décision de suspendre Stéphane Plante pourrait être infirmée ce soir dans le cadre d’une assemblée extraordinaire par les autres élus. Ces derniers réclament des explications de la part de la mairesse. Ils réclameront la réintégration immédiate du directeur d’arrondissement et ont même prévu de voter en faveur d’une motion de blâme contre Sue Montgomery.

TVA Nouvelles est attente d’une réaction de la part de Sue Montgomery.