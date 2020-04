Toutes les réponses à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

• À lire aussi: On répond à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Les réponses de nos experts à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Vous avez des questions sur la COVID-19? Nos experts y répondent

• À lire aussi: Des réponses à vos questions sur la COVID-19

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«On parle d'un retour en classe pour essayer de faire une certaine immunité. Qu'est-ce qu'on connaît de cette immunité? Sa durée? Est-ce que cette immunité s'étalera jusqu'à l'automne si on s'expose dans les prochaines semaines?» - Carole

«On sait que cette immunité s’installe progressivement, on ne connait pas la durée exacte de l’immunité que le virus va donner. C’est certain qu’il va y en avoir une.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Je suis dans le Bas-Saint-Laurent. Si nous n'avons pas de cas, nous ne pouvons pas développer une immunité naturelle. Qu'arrivera-t-il quand tout sera rouvert?» - Josée

«Dans les régions où il y a moins de cas, la population ne peut pas rapidement développer une immunité collective. C’est pour ça qu’il faut éviter les déplacements pour protéger les régions qui sont à l’abri.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Qu'en est-il des enseignants et des éducatrices en service de garde qui ont 60 ans et plus quand les écoles ouvriront?» - Lise

«Quand on parle de personnes plus âgées, on parle de 70 ans et plus. Les facteurs de risques sont importants, mais pour les 60 ans et plus, les personnes vont pouvoir faire le déconfinement progressivement en respectant les consignes. Ces consignes sont en train de se préparer, on va y aller de façon prudente pour ne pas exposer des gens inutilement.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Au moment du déconfinement, qu'arrivera-t-il avec les personnes qui ont un système immunitaire faible ainsi que leur famille immédiate?» - Jérémy

«Les personnes qui ont un déficit immunitaire plus à risque vont devoir rester confinées plus longtemps et respecter les règles, surtout avec leurs proches qui seront appelés à l’extérieur. Les gens qui sont immunosupprimés devront respecter ces règles malgré le confinement qui va s’appliquer progressivement.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Pourquoi mettre un âge de 70 ans? Peu importe l'âge, si on est en bonne santé on n'a pas besoin d'être confiné si on suit les consignes.» - Manon

«Il faut mettre un âge pour pouvoir appliquer les consignes. Une personne de 71 ans qui est en parfaite santé est probablement moins à risque que d’autres personnes plus jeunes. Il faut mettre un âge et dire à partir de tel âge recommander des mesures.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Je suis préposée aux bénéficiaires dans une ressource intermédiaire pour aînés. Pourquoi n'ai-je pas reçu la prime de 4 $ de l'heure annoncée par François Legault? La propriétaire dit qu'elle n'a rien reçu.» - Suzan

«A priori, ce n’est pas normal. J’invite la propriétaire à communiquer avec le ministère parce que vous devriez avoir reçu cette prime si vous y avez droit.»- Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je travaille dans un CHSLD et j'ai reçu la prime promise, 60 $ imposable sur ma paye, donc 42 $ dans mes poches. Est-ce normal? Tous les employés s'attendaient à plus étant donné l'enfer que nous vivons.» - Jules

«Malheureusement, lorsqu’on fait le calcul, pour bien des travailleurs, ça correspond à ce que les autres me font part, on parle souvent de 60 à 90$ de prime pour deux semaines. C’est peu pour ce que vous faites, mais on est là et on vous soutient.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J'étudie pour un DEP. Est-ce considéré comme des études postsecondaires pour être admissible à la prestation d'urgence pour les étudiants?» - Émile

«Oui le DEP est considéré comme des études postsecondaires, référez- vous à la définition de Statistique Canada.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Mon épicerie facture 18$ supplémentaires pour la livraison d'une commande de 200$. Est-ce abusif?» - Naomie

«Ça m’apparaît abusif. Quand on regarde chez les différents épiciers, on charge habituellement 3 à 5$ pour la cueillette et entre 8 et 11$ pour la livraison. Il y aurait matière à faire pression sur votre épicier.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie