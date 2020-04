Trudeau ouvre la porte à placer les CHSLD sous la Loi canadienne sur la santé

Le premier ministre Justin Trudeau a évoqué la possibilité de placer les CHSLD sous l’égide de la Loi canadienne sur la santé, vendredi, alors que la crise du coronavirus fait des ravages dans ces établissements.

«Peut-être qu’on pourrait avoir une réflexion [à savoir] si nos résidences pour aînés devraient faire partie du système de santé et soient régies sous la Loi canadienne sur la santé», a-t-il dit durant son point de presse quotidien, vendredi.

M. Trudeau doit s’entretenir avec ses homologues des provinces et territoires en soirée.

Jeudi, sa ministre de la Santé, Patty Hajdu, a ouvert la porte au lancement d'une approche pancanadienne pour assurer des soins de qualité aux aînés.

«Je crois qu’il devrait y avoir un projet national à long terme pour examiner nos centres de soins de longue durée et voir comment nous pouvons mieux soutenir ces [établissements] afin de s’assurer que les gens y sont protégés et peuvent y vivre en toute dignité et sécurité», a-t-elle soutenu.