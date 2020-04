Venmar Ventilation ULC développe un appareil à pression négative en 14 jours

L'entreprise québécoise Venmar Ventilation ULC a réussi un tour de force en développant en 14 jours un appareil à pression négative.

C’est une équipe multidisciplinaire qui a planché sur cet appareil destiné aux hôpitaux et aux centres d’hébergement.

Selon l’entreprise fondée à Drummondville en 1978, il pourrait même servir au besoin à convertir des hôtels en hôpitaux. Mais le but n’est pas d’en faire la commercialisation à grande échelle.

L’appareil permet de conserver l’air de la chambre d’un patient infecté par la COVID-19 et de le filtrer, empêchant ainsi le nouveau coronavirus de se propager ailleurs dans l’hôpital ou dans le CHSLD.

Jusqu’ici, cinq exemplaires ont été fabriqués. Ils ont passé à travers un processus de certification jeudi et vendredi, puis dès que Venmar aura reçu le feu vert, ils seront livrés à l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville.

Venmar Ventilation ULC dit qu’elle avait à l’interne toute l’expertise voulue pour concocter un tel appareil. Et le ralentissement de ses activités a permis à ses équipes de faire preuve d’innovation et d’ingéniosité, tout en étant rapides, alors que le développement d’un appareil comme celui-ci peut prendre habituellement de 12 à 18 mois.

«Au début de la crise de la COVID-19, nous avons contacté le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin de savoir si nous pouvions aider. À l’heure actuelle, les appareils à pression négative sont très en demande et même en rupture de stock chez plusieurs fournisseurs», a dit Maxime Gervais, ingénieur recherche et développement en récupération d’énergie de Venmar Ventilation ULC.

«Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS) nous a approchés pour développer un appareil à pression négative, a-t-il ajouté. Les besoins sont très criants.»

«En 14 jours, [notre équipe de recherche et développement] a développé le produit, acheté des composantes, fabriqué les appareils, les a testés et fait certifier, a indiqué de son côté l’ingénieur Samuel McNicoll, gestionnaire R&D système d’air frais et récupération d’énergie.