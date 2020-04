L’aide fédérale accordée aux travailleurs et aux entreprises pour faire face à la pandémie se chiffre maintenant en dizaines de milliards de dollars, Richard Martineau y voit ce qu’il appelle des «effets pervers».

• À lire aussi: Près de 9 milliards $ pour les étudiants et nouveaux diplômés

• À lire aussi: Qui est admissible à la PCU étudiante?

«Saviez-vous que l’on avait autant d’argent que ça au Canada? On a dû trouver la façon de faire pousser l’argent dans les arbres. L’aide aux travailleurs, aux entreprises, l’aide aux étudiants, ça n’arrête pas! Des gens commencent à se dire: "Je vais rester chez moi et prendre mon 2000$ par mois, j’irai pas travailler!" Et là, on a une pénurie de main-d’oeuvre», tempête le chroniqueur.

«Comme dans la publicité, le slogan du Canada devrait être: Vous êtes plus riches que vous le pensez!» ironise Richard Martineau.

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo-ci haut