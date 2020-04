COVID-19: plus de 45 000 cas au Canada

Le Canada a franchi samedi la barre symbolique des 45 000 personnes contaminées par la COVID-19, dont 2462 sont décédées.

Sur les 670 000 tests réalisés au pays jusqu'à présent, c’est au Québec qu’on enregistre toujours le plus grand nombre de cas de contamination, soit 23 267 cas, selon le plus récent bilan. De ce nombre, 1446 personnes ont malheureusement perdu la vie et plusieurs de ces décès ont été enregistrés dans les centres pour personnes âgées.

En Ontario, province voisine, 13 995 cas ont été répertoriés depuis le début de la crise pour un nombre total de décès de 811. Le nombre de personnes guéries a atteint 7509, soit près de 54 % du nombre total de cas dans la province.

Au total, il y avait 45 035 cas au Canada, en date de samedi après-midi, dont 2462 décès.

Si la situation semble encore loin d’être réglée au Québec et en Ontario, ailleurs au Canada, certains commencent à voir la lumière au bout du tunnel. C’est le cas au Nouveau-Brunswick où la Santé publique n’a rapporté samedi aucun nouveau cas de COVID-19 pour la septième journée consécutive.

Sinon, il n’y a que 118 cas confirmés, dont 11 cas actifs, au Nouveau-Brunswick. Le premier ministre Blaine Higgs a d’ailleurs annoncé vendredi le début de la phase de déconfinement, tout en avertissant qu’elle ne devrait pas être prise à la légère.

La Saskatchewan a aussi présenté cette semaine son plan de réouverture tandis que l’Ontario et le Québec vont le faire la semaine prochaine.

Samedi, le premier ministre Justin Trudeau et l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, ont toutefois averti que la recherche ne permettait pas actuellement de dire si oui ou non il était possible d’attraper deux fois la COVID-19.

Par ailleurs, les autorités de la santé publique ont profité de leur tribune pour rappeler aux Canadiens qu’ils devaient s’assurer d’être à jour dans leurs vaccins.

La situation au Canada:

Québec: 23 267 (1446 décès)

Ontario: 13 995 (811 décès)

Alberta: 4017 (72 décès)

Colombie-Britannique: 1853 (98 décès)

Nouvelle-Écosse: 865 (22 décès)

Saskatchewan: 341 (4 décès)

Manitoba: 267 (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 257 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Île-du-Prince-Édouard: 26

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Personnes atteintes par le virus: 45 035

Nombre de décès: 2462