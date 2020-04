«Croque ton quartier» sème le bonheur à Québec

Quatorze familles à bord de leur voiture colorée ont fait résonner leur klaxon pour briser l'isolement samedi à Beauport, à Québec.

«On s'est dit que, dans une voiture, on est vraiment dans un petit cocon protégé des microbes des autres, idem pour nos microbes (...) Nous, on a du temps et ça nous fait du bien aussi, donc pourquoi pas répandre un petit peu d'amour sur notre chemin?», explique l’une des participantes venue avec ses deux enfants.

Les passant curieux s'arrêtaient aussi pour apprécier le spectacle. Cow-boys, clowns, licornes: tous les personnages étaient là pour faire sourire.

«Croque ton quartier» est une initiative qui a vu le jour pour faire rayonner la vie de quartier, mais également pour l’agriculture urbaine.

«Les gens réalisent aussi l'importance... notre vulnérabilité face à l'approvisionnement alimentaire, mais pas juste ça, le réseau social aussi», explique un participant déguisé en clown à TVA Nouvelles.

«On dit qu'on est des quartiers fruités serrés, vu que l'agriculture urbaine nous rassemble autour de notre communauté. J'espère vraiment qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont se joindre à Croque ton quartier. Nous, c'est vraiment dans le vieux-Beauport présentement, mais s'il pouvait y avoir d'autres initiatives et qu'on s'entraide tout le monde ensemble, pour être plus près les uns des autres, s'entraider, être plus solidaire, c'est mon petit rêve», explique la mère de famille venue semer le bonheur.