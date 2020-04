Déclarée morte, elle se réveille à l'hôpital

Une femme inconsciente depuis trois semaines a repris connaissance dans l'hôpital de Guayaquil, en Équateur, où elle avait été admise en pleine épidémie de coronavirus et déclarée morte à la suite d'une erreur d'identité, a annoncé sa famille vendredi.

Le décès d'Alba Maruri, 74 ans, avait été déclaré le 27 mars, après qu'elle eut été hospitalisée avec de la fièvre et des difficultés respiratoires.

Ses proches ont reçu une semaine plus tard un corps, qui a été brûlé sans avoir été préalablement identifié par sa famille.

Mme Maruri «était inconsciente pendant trois semaines et avec cette folie de la COVID-19, (à l'hôpital) on a confondu les noms et on l'a déclarée morte», a raconté son neveu, Juan Carlos Ramirez, sur les réseaux sociaux, avant de confirmer son récit par téléphone à l'AFP.

La septuagénaire, en se réveillant jeudi, a donné aux médecins son nom et le numéro de téléphone de sa soeur Aura pour qu'on l'appelle.

«Les médecins se sont rendus chez ma tante [Aura] pour vérifier et signaler l'erreur», a dit Juan Carlos Ramirez.

«On ne sait toujours pas de qui sont les cendres qui sont à la maison», a aussi remarqué le neveu.

Mme Maturi «va bien», a-t-il précisé, en ajoutant que la famille allait demander à l'hôpital des dédommagements pour le prix de la crémation et «pour la douleur de la mort supposée».

«Ma soeur est dans une chambre, dans l'attente de sa sortie. C'est un miracle. Cela allait faire un mois qu'elle était morte. Et moi qui avais les cendres d'une autre personne...», a déclaré Aura à la presse.

Guayaquil, capitale économique de l'Équateur et sa ville la plus peuplée, est le foyer épidémique du pays, avec plus de 22 000 cas de coronavirus et 576 décès.

Le gouvernement parle aussi de 1060 autres morts «probables» de la COVID-19, pour lesquels les tests n'ont pas été effectués.