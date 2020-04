Dix jours d’attente pour une proche aidante

Déjà endeuillée par le décès récent de sa mère en CHSLD, une proche aidante déplore la lenteur du processus qui lui permettra de prodiguer des soins à son père dans le même établissement, alors que la demande formulée par le premier ministre Legault à ce sujet remonte au 14 avril.

La mère d’Hélène Lavoie est décédée à 83 ans, le 6 avril, au Centre d’hébergement Deux-Rives (Repentigny). Depuis, Mme Lavoie ne pense qu’à une chose : prodiguer des soins à son père de 88 ans qui souffre d’Alzheimer dans ce même CHSLD.

Or, même si elle correspond aux critères de l’assouplissement de la présence des proches aidants dans les CHSLD, des coordonnatrices de l’établissement lui ont dit à plusieurs reprises ne pas savoir si son aide allait être acceptée, explique-t-elle au Journal.

« Je me sens inutile »

Pendant un an, avant le contexte de pandémie, Mme Lavoie visitait ses parents six jours par semaine pour les nourrir et les hydrater. Elle croit que son aide serait appréciée par les préposées aux bénéficiaires qui doivent « courir d’un bord et de l’autre ».

« Des préposés à qui je parle me disent qu’elles sont débordées. Ça leur ferait déjà un patient de moins à s’occuper, elles n’ont déjà pas beaucoup de temps à leur accorder individuellement. C’est sûr que je me sens inutile présentement », lance-t-elle, assurant tout de même que l’établissement s’est toujours bien occupé de ses parents.

Alors que le premier ministre Legault ne cesse de demander « des bras » pour combler le manque de main-d’œuvre dans les CHSLD, il aura fallu attendre dix jours pour le CISSS de Lanaudière contacte enfin Mme Lavoie pour enclencher le processus de sélection.

Une bureaucratie compliquée

La mère de famille de Repentigny était rendue au point où elle craignait qu’on finisse par lui refuser catégoriquement d’apporter son aide si l’attente perdurait et que son père attrapait la COVID-19.

Rappelons que la nouvelle directive du gouvernement prévoit que l’établissement et le directeur régional de santé publique peuvent suspendre l’accueil des proches aidants en cas d’éclosion dans une unité ou dans l’ensemble d’un CHSLD.

« Pourquoi cette bureaucratie-là est si longue et compliquée?, se questionne-t-elle, faisant référence aux demandes du gouvernement qui prennent du temps à se rendre « sur le terrain ».

En date du 23 avril, le Centre d’hébergement Deux-Rives enregistrait 11 cas de COVID-19.