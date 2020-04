Doug Ford s'emporte contre des manifestants anticonfinement

Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford s'est emporté contre des manifestants protestant samedi à Toronto contre les mesures de confinement dues au nouveau coronavirus, les traitant «d'irresponsables» et «d'égoïstes».

«Nous avons des soignants qui s'échinent jour et nuit pour protéger la communauté et 99% des habitants de la province qui travaillent ensemble», ce qui a permis d'aplanir la courbe de la maladie et «nous avons une bande d'hurluberlus dehors, qui protestent, enfreignent la loi et mettant tout le monde en danger, y compris eux-mêmes», a lancé M. Ford, connu pour son franc-parler.

«À Dieu ne plaise que l'un d'entre eux se retrouve à l'hôpital», a ajouté le premier ministre, manifestement énervé lors de son point de presse quotidien.

Une centaine de manifestants s'étaient rassemblés devant l'Assemblée législative de la province à Toronto pour dénoncer les mesures de confinement et la mise à l'arrêt de l'économie. «Trudeau ça suffit. Ouvrez le Canada», proclamait une pancarte. Certains qualifiaient de «fake news» les informations de presse sur les ravages de la maladie.

«Imaginez: si tout le monde faisait comme eux, cela nous ferait perdre des mois», s'est indigné M. Ford, ajoutant: «Personne ne souhaite plus que moi rouvrir l'économie (...) mais nous allons le faire de façon responsable et en suivant les recommandations de notre responsable de la santé publique».

Se tenir à moins de deux mètres d'une personne n'habitant pas dans le même foyer est passible d'une amende de 880 dollars à Toronto.

L'Ontario, province la plus peuplée du Canada, comptait samedi 13 900 cas de coronavirus et 901 décès. Pour l'ensemble du pays, le nombre de cas confirmés est de 45 031 et 2516 décès.