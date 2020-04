Impressionnant feu de broussailles à Saint-Philippe

Un feu extérieur, allumé en toute illégalité dans un champ, a donné des sueurs froides aux pompiers lorsqu’il s’est répandu à un boisé, samedi, à Saint-Philippe, en Montérégie.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sur l’heure du dîner, l’impressionnant brasier était même visible dans le ciel au centre-ville de Montréal.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Heureusement, le feu de broussailles a pu être maîtrisé rapidement, a indiqué le Service de sécurité incendie de la Ville de La Prairie, qui a dépêché des pompiers en assistance.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

En tout, une trentaine de pompiers de cinq municipalités différentes ont pu contenir les flammes, qui se sont déclarées vers 11 h 30 dans un champ de la rue Rouiller. On ne déplore aucune perte matérielle et aucun blessé. Personne n’a dû être évacué; seuls un cabanon et une roulotte ont été touchés par le feu, ont fait savoir les pompiers.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Quant à la personne qui a allumé le feu, elle s’expose à une contravention de 250 $, a informé la Ville de Saint-Philippe.

Faire un feu à l’extérieur est strictement interdit à cette période-ci, surtout dans un champ de blé comme celui-ci, facilement inflammable à cause du temps sec, a rappelé la Ville.

Deux autres feux de broussailles

Rappelons qu’un autre feu de broussailles, dans les secteurs de Chambly et de Carignan, a menacé une trentaine de maisons, jeudi après-midi. Encore là, c’est un citoyen qui n’avait pas respecté l’interdiction de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) de faire des feux à ciel ouvert.

Vendredi, un autre feu de broussailles est survenu le long de la route 116 à Longueuil.