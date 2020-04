Le premier ministre Justin Trudeau fait le point sur le coronavirus.

Le gouvernement fédéral et les premiers ministres des provinces travaillent à l’élaboration d’un plan concernant la réouverture graduelle de l’économie. Bien que le timing et les mesures précises varieront d'une province à l'autre, le premier ministre a insisté sur l'importance d'un travail de coordination à l'échelle nationale.

Ottawa a également annoncé 62,5 millions $ pour aider les transformateurs de poisson et de fruits de mer pendant la crise de la COVID-19.

Le Canada compte plus de 42 000 cas et déplore plus de 2100 victimes de la COVID-19 .

Plus de détails suivront.