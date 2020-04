Le masque «dès le début d'une pandémie» recommandé en... 2007

Le port du masque en public « dès le début d’une pandémie » a été recommandé par la santé publique dès 2007, selon un avis transmis à l’époque au gouvernement du Québec. L’organisation craignait aussi une pénurie en raison de la production américaine.

Québec aura mis plus d’un mois et demi après le début de la pandémie avant de recommander le port du masque en public.

Pourtant, en septembre 2007, l’Institut de la santé publique du Québec (INSPQ) fournissait au gouvernement un avis scientifique sur le port du masque en situation de pandémie d’influenza.

Contrairement aux affirmations du Dr Horacio Arruda en mars dernier, « le port du masque dans la communauté dès le début d’une pandémie » était recommandé. Il devait être considéré comme une mesure de protection volontaire « à promouvoir. »

Le document exhaustif de 52 pages souligne que le port du masque n’offre pas une protection absolue et ne fait pas l’unani-mité. Mais, il s’agit d’une intervention simple, sans risque pour la santé et logique en raison de la transmission par gouttelettes.

L’INSPQ considérait aussi:

– Le contact de personnes saines avec une autre asymptomatique, mais contagieuse

– L’impact sur le plan de la morbidité et de la mortalité durant une pandémie

– Que le masque peut être une mesure de protection, dans un contexte où les antiviraux et le vaccin ne sont pas disponibles

– Que le masque est déjà considéré en milieu hospitalier comme un moyen de protection

– Que la population achète déjà de l’équipement en cas de maladies infectieuses, comme le condom pour les ITS.

Réserve québécoise

L’INSPQ s’inquiétait aussi des réserves et de la capacité de production de masques au Québec. En 2003, pendant la crise du SRAS, l’approvisionnement difficile de masques à Toronto a rendu vulnérables les autres provinces.

« Les masques au Québec sont tous fabriqués aux États-Unis, ce qui pourrait compromettre l’approvisionnement aux fournisseurs québécois en période de pandémie », indique le document.

En 2009, le ministère de la Santé avait donc prévu des masques pour toutes les familles du Québec. Un entrepôt de 23 millions de masques avait été mis sur pied. Mais, les réserves ont été vidées depuis.

– Avec la collaboration d’Andrea Valeria

CE QUE L’INSPQ DISAIT EN 2007

Sur les masques à utiliser

Le masque de procédure est plus facile à mettre et à enlever que le masque chirurgical. Il est ainsi indiqué pour l’accès grand public. Si l’accessibilité de ces masques est compromise, il faudrait envisager les masques en papier ou en tissu pour les personnes symptomatiques et informer le public sur les moyens de fabriquer des masques en tissu.

Sur l’approvisionnement en masques

Que les autorités s’assurent que la population aura accès à des masques en vente libre pendant la pandémie. Avoir des discussions avec les manufacturiers et distributeurs de masques pour satisfaire la demande. Faire des démarches auprès du ministère de l’Économie afin qu’il offre des programmes d’aide permettant à l’industrie d’investir au Québec dans la production de masques.

Sur les communications

Le gouvernement devra avoir un plan de communication pour informer la population des mesures de protection durant une pandémie, incluant le port du masque. La population voudra être informée quand les images transmises par les médias montreront des personnes portant le masque dans d’autres pays touchés. Dire que le port du masque peut être efficace pour se protéger.

Les recommandations