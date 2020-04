Moins de 200 décès de la COVID-19 à l'hôpital en France dans les dernières 24 heures

L'épidémie de coronavirus a fait 22 614 morts en France depuis début mars, avec 369 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse, continue depuis 17 jours, a indiqué samedi la direction générale de la Santé.

L'épidémie a tué 14 050 personnes dans les hôpitaux, soit 198 décès de plus en 24 heures, le bilan quotidien le plus faible depuis un mois, et 8564 dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux (+171), a précisé la DGS dans un communiqué.

Au total, 7525 patients sont hospitalisés en réanimation (soins intensifs) toutes causes confondues, dont 4725 pour le COVID-19. Le nombre de patients baisse maintenant depuis 17 jours de suite, 145 en moins depuis vendredi - même si, au cours des dernières 24 heures, 124 nouveaux malades COVID-19 y ont été admis, selon la DGS.

Cet indicateur important de la pression de l'épidémie sur le système hospitalier était repassé vendredi sous la barre des 5000, pour la première fois depuis le 29 mars.

La DGS souligne cependant « le nombre très important de patients en réanimation, toutes causes, supérieur de 50% aux capacités initiales de réanimation en France. »