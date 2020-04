Pas de quarantaine pour des employés de retour de la zone chaude

Le CHU de Québec n’a pas l’intention d’imposer, selon le syndicat, un isolement préventif à une quinzaine d’employés envoyés en renfort auprès des patients atteints de la COVID-19.

«Ça n’a pas de bon sens!, s’insurge Pierre Émond, président par intérim du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CHU de Québec. Les gens ont travaillé 7 jours, 12 heures par jour dans un établissement qui est beaucoup affecté par la COVID».

De retour de la zone chaude du CHSLD de l’Éden, où au moins 58 personnes ont été infectées, les employés devront retourner au travail sans plus attendre. Le CHU de Québec se justifie en affirmant qu’ils ont eu accès à tous les équipements de protection individuelle nécessaire, selon le syndicat. L’établissement de santé ne compte pas non plus faire passer des tests de dépistage aux employés concernés.

Pierre Émond déplore que cette décision soit contraire aux précautions demandées par Québec depuis le début de la pandémie et qu’elle met en danger la vie des travailleurs et de leurs familles ainsi que celle des patients du CHU.

«Un test avec les résultats en 12 heures, pour 15 personnes, ça ne serait pas trop demander», conclut-il.