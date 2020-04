Possible de se faire tester au service au volant d’un McDonald’s

Grâce à un partenariat, il est maintenant possible de faire un test de dépistage de la COVID-19 au service au volant d’un restaurant McDonald’s de Leicester, au Royaume-Uni.

«McDonald’s a offert à l’unité médicale DHU d’utiliser le service au volant de sa succursale de Meridian Business Park pour faire des tests de la COVID-19 pour les travailleurs de la santé de l’entreprise NHS», a indiqué un porte-parole de McDonald’s.

Au Royaume-Uni, les succursales du géant de la restauration rapide sont fermées dans le but d’aplanir la courbe de la pandémie au pays, rapporte le «New York Post».

«Malgré la fermeture des établissements, les employés et les franchisés continuent d’aider les communautés locales et d’appuyer les organisations nationales», a ajouté le porte-parole.

Pas moins de 20 000 personnes sont mortes de la COVID-19 au Royaume-Uni, et on y recense 148 377 cas. En plus de civils, le premier ministre Boris Johnson – hospitalisé pendant plusieurs jours - et le Prince Charles ont aussi été infectés par le virus.