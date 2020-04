«Station Potluck»: les «potlucks» métamorphosés!

Le mot «potluck» aura fière allure grâce à «Station Potluck», un magazine culinaire de la chaîne Zeste qui promet des rendez-vous des plus alléchants.

À la barre de cette émission qui accueillera un invité tous les soirs dès la fin du mois, le chef Stefano Faita sera appuyé par Émilie Fournier pour la portion animation.

Aux chaudrons, il partagera la préparation avec un autre chef, Hugo Saint-Jacques.Pour Stefano Faita, on est loin du «potluck» traditionnel.

La bouffe, mais aussi l’ambiance jouent des rôles importants dans cette nouveauté. «C’est un “potluck” un peu sexy. L’éclairage est tamisé, ça fait soirée 5 à 7. C’est bien différent des amis ou de la famille qui débarquent, mettent ça sur la table et mangent. On jase, on fait un apéro, on fait tout le pré-”potluck”... On cuisine ensemble, c’est différent.»

Menu complet

Chaque rencontre avec un artiste (Anne-Élisabeth Bossé, Anne-Marie Withenshaw, Fabien Cloutier et Patrice Godin, entre autres) sera synonyme de recettes adaptées aux préférences gustatives de ce dernier.

Les plats proposés auront un aspect en commun: il sera aisé de les préparer. «Les recettes sont hyper simples. C’est rien de compliqué, assure Stefano Faita.

C’est sûr qu’il y a des recettes qui ont plus d’étapes ou d’ingrédients que d’autres, mais à la base, ça reste quand même assez simple. Tu peux aller dans un supermarché et tu vas être capable de trouver tous les ingrédients dont tu as besoin [...] On fait de la bouffe pour avoir du fun entre amis et en famille.»

Hugo Saint-Jacques, son partenaire culinaire, abonde dans le même sens. «Il y a des recettes avec des niveaux de difficulté un petit peu plus élevés, pas des recettes de chefs à n’en plus finir où on a besoin de huit pages et trois jours de mise en place. On reste dans le simple, mais avec de bonnes techniques, de magnifiques produits. On est aussi dans la tendance du zéro déchet, de manger local, de maximiser ce qu’on a dans notre frigo. Ça peut même aller jusqu’à “comment conserver nos aliments dans le frigo?” C’est vraiment un tout.»

L’élément plaisir est aussi primordial à la table de «Station Potluck», dit Stefano Faita. «C’est du divertissement. Il y a de la cuisine, c’est un peu pédagogique; il y a tous les éléments pour que ça fasse un show divertissant.»

Pas une compétition

Prônant l’humilité, Hugo Saint-Jacques précise que «Station Potluck» se tient loin de toute forme d’adversité, même si deux populaires chefs se succèdent aux fourneaux.

«De ne pas être en compétition, c’est très agréable et ça fait changement à la télévision. Je pense que ça va nous permettre de montrer la personnalité de Stefano, Émilie et moi à un autre niveau, pas juste en cuisine.»

«C’est correct parce que dans la vie de tous les jours des cuisiniers, il y a une compétition, ajoute-t-il. On sait qu’il y a tellement de restaurants; il faut toujours être à son meilleur, faire la meilleure recette et essayer d’être au goût du jour. Pas essayer d’écraser les autres, mais du moins se différencier pour pouvoir aller chercher notre part du marché. À “Station Potluck”, on met la compétition de côté; il n’y a pas d’ego.»

D’ailleurs, le chef du restaurant Dock619 a grandement profité de ce nouveau plateau pour acquérir différentes connaissances. «Cuisiner avec Stefano, ça m’a appris plein de trucs. J’aime beaucoup le côté très italien; on cuisine très simplement, avec trois-quatre ingrédients. J’apporte le côté très technique; j’explique pourquoi telle ébullition va se créer, comment on place nos doigts, comment on fait pour ouvrir une huître...»

«Si on apprend, c’est sûr que les téléspectateurs vont apprendre», précise Stefano Faita.«Station Potluck» sera diffusée par Zeste les jeudis à 21 h, dès le 30 avril.

À chaque invité ses plats

Souhaitant bien faire ressortir l’ADN culinaire de chacun de ses convives, la brigade de «Station Potluck» a concocté des repas bien différents. Le chef Stefano Faita se souvient de plusieurs effluves émanant des nombreuses visites.

Fabien Cloutier

«C’est un chasseur alors on a fait de la viande de gibier. Chacun avec sa particularité et c’était bien intéressant.»

Rémi-Pierre Paquin

«Il a amené un sac de chips. C’est bien drôle. Les invités peuvent amener un mijoté de porc comme des barres de chocolat, s’ils veulent. S’ils cuisinent beaucoup, ils vont amener quelque chose de plus élaboré. S’ils ne cuisinent pas du tout, ça se peut bien qu’ils débarquent avec un sac de chips.»

Ludivine Reding

«On a fait un tiramisu parce qu’on a su qu’elle aime beaucoup le tiramisu, mais elle en a fait un. Il y avait deux tiramisus sur la table alors on a commencé avec le dessert au lieu de manger le salé.»

Patrice Godin

«On a fait venir un expert en sauces piquantes.»

Le comédien a aussi ouvert des huîtres avec Hugo Saint-Jacques.