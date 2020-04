Subway intensifie la réouverture de ses restaurants au Québec

La chaîne de restauration rapide Subway a annoncé samedi la réouverture d’une cinquantaine de succursales dont les comptoirs accueilleront de nouveau les clients.

«Alors que près de la moitié de ses succursales serviront le public, soit environ 300 emplacements, Subway rouvrira par la suite progressivement ses autres restaurants du Québec», a indiqué Subway par communiqué.

Dans tous les cas, les restaurants continueront d’offrir des commandes pour emporter ou en livraison seulement, a-t-on rappelé, et ce, «afin d’assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés»

La compagnie a souligné aussi qu’elle a augmenté sa contribution à Banques alimentaires Canada en donnant deux millions de repas, «afin d’aider aussi à servir des repas à ceux que la crise touche le plus», a affirmé par communiqué Nathalie Emard, vice-présidente des Restaurants Subway Québec, précisant que pour chaque livraison, deux dollars additionnels seront également versés à l’organisme.

«Nous livrons aussi des repas au personnel des hôpitaux qui sont au front pour nous tous», a-t-elle ajouté.