Un Québécois signe un contrat avec les Packers dans la NFL

Marc-Antoine Dequoy a signé un contrat comme joueur autonome avec les Packers de Green Bay samedi au terme de la séance de repêchage de la NFL.

Ignoré par les 32 équipes de la NFL pendant le repêchage, Dequoy s’est immédiatement entendu avec les Packers après la séance.

Demi défensif vedette de l’équipe de football des Carabins de l’Université de Montréal, Dequoy devient le tout premier joueur de l’histoire de l’UdeM à s’entendre avec une équipe de la NFL lors du week-end du repêchage.

Une annonce à l'ère de la Covid-19! La nouvelle est pas moins réjouissante pour le nouveau membre des Packers! https://t.co/VVrSHYaGGc — Louis-Simon Lapointe (@lslapointe) April 25, 2020

Le joueur de ligne offensive David Foucault était jusqu’ici le seul ancien porte-couleurs des Carabins à avoir obtenu un contrat avec une équipe de la NFL. Le 17 mai 2014, à la suite d’un essai, ce dernier était devenu un membre des Panthers de la Caroline, une équipe avec laquelle il a évolué jusqu’en 2017 avant de faire ses débuts dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Dequoy, un étudiant-athlète de 25 ans originaire de l’Île-Bizard, avait suscité de vives réactions le 9 mars dernier dans le cadre du Pro Day des Carabins devant des recruteurs des Bears de Chicago et des Eagles de Philadelphie.

En quatre saison dans l’uniforme des Bleus, l’étudiant en études du jeu vidéo de 6 pieds 3 pouces et 198 livres a causé des cauchemars aux quart-arrières adverses, dont par sa rapidité et sa lecture du jeu. Il a notamment réalisé 94 plaqués et 11 interceptions, dont 4 pour un touché.

Il a également cumulé les honneurs : deux nominations sur l’équipe d’étoiles canadiennes, trois sur la scène provinciale et le titre de joueur défensif au Québec en 2018.