Une aide pour l'industrie de la pêche

Le gouvernement Trudeau a annoncé samedi une enveloppe de 62,5 millions $ pour aider les transformateurs de poissons et de fruits de mer pendant la crise de la COVID-19.

«Les gens qui travaillent dans ce domaine nourrissent nos familles tous les jours», a soutenu samedi, le premier ministre Justin Trudeau, lors de son point de presse quotidien devant sa résidence d’Ottawa, Rideau Cottage.

Ce dernier a assuré que ce coup de pouce pourra être utilisé pour acheter de l’équipement de protection personnelle pour les travailleurs et adapter les protocoles sanitaires notamment afin de respecter les mesures de distanciation sociale.

«Les usines de transformation de poissons pourront utiliser ces fonds pour acheter des réfrigérateurs ou de l’espace de rangement pour entreposer leurs produits pour les vendre plus tard», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le gouvernement a précisé que ce fonds permettra aux entreprises d’accéder à un financement à court terme pour payer les frais d’entretien et d’inventaire. Il servira aussi à assurer l’adaptation du milieu à la nouvelle réalité du marché. On vise, en outre, à promouvoir la technologie pour améliorer la fabrication et l’automatisation afin d’augmenter la productivité et la qualité des produits.

Trois organes gouvernementaux seront en mesure d’administrer le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, soit l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Développement économique Canada pour les régions du Québec, et Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Sans préciser de date, la ministre du Développement économique et des Langues officielles Mélanie Joly a indiqué par communiqué que l'aide annoncée samedi sera mise en œuvre «le plus rapidement possible».