Une infirmière qui a démissionné s’explique

«Vous ne me verrez pas pleurer toutes les larmes de mon corps, je les ai déjà versées pour mes patients qui sont décédés», a écrit l’infirmière Valérie Gilbert dans une lettre adressée à François Legault, Danielle McCann et Horacio Arruda.

Épuisée, triste, et sans autre recours, l’infirmière a pris la difficile décision de remettre sa démission alors que la pandémie fait rage dans le CHSLD Fernand-Larocque de Laval, où elle travaillait jusqu’à récemment. «Je me sens un peu lâche d’avoir démissionné...», avoue-t-elle.

Dans les dernières semaines, elle a été en mesure de constater les ravages du nouveau coronavirus au sein du réseau de la santé. «On a perdu beaucoup de résidents, se désole-t-elle. On se sent coupables.»

Tandis que le rythme s’accélérait et que la crise empirait, les gestionnaires de Valérie Gilbert lui en ont demandé de plus en plus : du temps complet alors qu’elle n’en avait jamais fait, une présence trois fins de semaine sur quatre... Même l’arrivée de renforts, qu’il fallait former et orienter, n’est pas parvenue à alléger son fardeau. «En étant l’une des seules anciennes de la bâtisse, je me retrouve à aider tout le monde. Ça devenait lourd», confie-t-elle.

Finalement, elle a craqué. «Je lève mon drapeau blanc, je m’avoue vaincue et je quitte ce bateau qui coule plus rapidement que le Titanic», a-t-elle écrit dans sa lettre adressée au trio qui gère la crise reliée à la COVID-19.

«Quand j’ai choisi ma profession d’infirmière, je me suis toujours dit que je serais là pour les bonnes raisons et que je donnerais de la qualité», se rappelle la soignante.

«À l’aide»

En entrevue à LCN, elle dénonce les piètres conditions dans le réseau de la santé, qui existaient bien avant l’arrivée du nouveau coronavirus. «Ça fait longtemps qu’on crie à l’aide. Cette crise-là a juste permis de révéler à quel point les failles dans notre réseau de la santé étaient grandes.»

«Oui, on veut être là, oui, on veut aider, mais notre rôle en tant qu’infirmière c’est aussi de se faire avocate pour nos patients», termine-t-elle, en espérant que son message passera.