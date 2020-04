69 nouveaux décès et 840 cas supplémentaires

Le bilan du Québec s'est de nouveau alourdi, dimanche, avec l'annonce de 840 cas de COVID-19 et de 69 décès liés à la maladie.

Le nombre d'hospitalisations, de son côté, est demeuré plutôt stable. Pas moins de 1518 Québécois étaient hospitalisés en raison de complications liées à la COVID-19, dimanche, soit neuf de plus que la veille, tandis que 215 se trouvaient aux soins intensifs, soit deux de moins que samedi.

Avec ces nouvelles données, le Québec a donc franchi le cap des 24 000 personnes infectées, pour un total de 24 107 patients depuis le début de la pandémie. On dénombre aussi désormais un total de 1515 personnes ayant perdu leur combat contre le coronavirus dans la province.

Sur le plan des bonnes nouvelles, le nombre de nouveaux décès annoncés dimanche est le plus faible depuis près d'une semaine. En effet, il faut remonter au 20 avril, journée où 62 décès avaient été annoncés, pour retrouver un plus petit bilan.

Le gouvernement du Québec n'a pas offert de mise à jour de la situation lors d'une conférence de presse dimanche. Le premier ministre François Legault doit renouer avec son point de presse quotidien lundi, au cours duquel il devrait présenter son plan de réouverture des écoles.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est limité, dimanche, à rappeler par communiqué les mesures de lutte contre la pandémie avec lesquelles les Québécois sont aujourd'hui familiers. Celles-ci incluent notamment le lavage fréquent des mains, le fait de maintenir une distance de 2 mètres avec autrui et le fait de demeurer autant que possible chez soi. Le port d'un masque ou d'un couvre-visage est aussi recommandé dans les lieux où il est complexe de respecter les mesures de distanciation sociale, par exemple dans les transports en commun.

En date du 26 avril 2020, la situation est la suivante:

- 1515 décès (69 nouveaux décès)

- 24 107 cas confirmés (+ 840)

- 1518 personnes hospitalisées

- 215 personnes aux soins intensifs

- 5 342 personnes rétablies

- 2 810 cas sous investigation

Nombre de décès par région

Bas-Saint-Laurent : 1

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 19

Capitale-Nationale : 37

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 88

Estrie : 25

Montréal : 938

Outaouais : 2

Abitibi-Témiscamingue : 3

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 6

Chaudière-Appalaches : 7

Laval : 231

Lanaudière : 63

Laurentides : 17

Montérégie : 78

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer : 0

Total : 1515

Bilan régional des cas

Bas-Saint-Laurent : 36

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 266

Capitale-Nationale : 762

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 1 127

Estrie : 822

Montréal : 11 621

Outaouais : 252

Abitibi-Témiscamingue : 150

Côte-Nord : 108

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 163

Chaudière-Appalaches : 374

Laval : 2 711

Lanaudière : 1 796

Laurentides : 1 096

Montérégie : 2 789

Nunavik : 16

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 6

Ensemble du Québec : 24 107