Chloroquine et hydroxychloroquine: Santé Canada avertit contre de graves effets secondaires

L’utilisation de la chloroquine et l’hydroxychloroquine par des citoyens pour prévenir ou traiter la COVID-19 inquiète Santé Canada.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Échec de l'essai clinique d'un antiviral contre la COVID-19

• À lire aussi: Un responsable scientifique clame avoir été limogé pour s'être opposé à la chloroquine

«Santé Canada s'inquiète du fait que certaines personnes pourraient acheter directement de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine sans ordonnance et les utiliser pour prévenir ou traiter la COVID-19», a indiqué samedi le ministère fédéral par voie de communiqué.

Les deux médicaments peuvent entraîner de graves effets secondaires, comme les troubles du rythme cardiaque, a averti Santé Canada qui précise n’avoir autorisé aucun médicament pour prévenir ou traiter la COVID-19.

En revanche, le département de la Santé a rappelé avoir autorisé des essais cliniques à base de chloroquine et hydroxychloroquine pour traiter la COVID-19.

«Jusqu'à maintenant, les données tirées des essais cliniques sont limitées, et les résultats ne permettent pas de montrer de façon concluante que des médicaments précis sont efficaces contre la COVID-19», a mentionné Santé Canada, promettant de surveiller de près l'innocuité et l'efficacité de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine et de tout autre médicament utilisé dans le traitement de la COVID-19.