Des bilans en baisse dans les provinces, plus de 2500 morts

Le nombre de décès liés à la COVID-19 a passé le cap des 2500 morts au Canada, dimanche, même si les provinces ont majoritairement annoncé des baisses de la mortalité sur leur territoire respectif.

Entre autres, le Québec, qui a annoncé plus de 100 décès à trois reprises lors des cinq derniers jours, n'a recensé que 69 morts lors de sa dernière mise à jour. La Belle Province demeure, malgré tout, celle où la pandémie demeure la plus virulente avec 24 107 cas (+ 840) et 1515 décès à ce jour.

Malgré tout, le premier ministre François Legault doit annoncer, lundi, son plan de réouverture graduelle des écoles, tandis que le plan de relance des activités des entreprises est attendu pour mardi.

De son côté, l'Ontario a annoncé 437 nouveaux cas et 24 décès supplémentaires, pour un bilan de 14 432 patients infectés et 835 morts depuis le début de la pandémie. Là encore, le nombre de décès annoncé a chuté, dimanche, par rapport aux journées précédentes.

Contrairement au Québec, l'Ontario a coupé court à toute ambiguïté, dimanche, en annonçant que ses écoles ne rouvriront pas avant au moins le 31 mai. En parallèle, les outils d'apprentissage en ligne seront bonifiés pour aider les classes virtuelles à se poursuivre.

La Nouvelle-Écosse, elle aussi, a connu une journée relativement tranquille avec la découverte de huit tests positifs et l'ajout de deux décès à son bilan, pour un total de 24 morts. La veille, cette province de l'Atlantique - la seule n'ayant pas réussi à juguler la pandémie pour le moment - avait fait état de six décès, dont cinq survenus dans le même centre de soins pour ainés.

Le Canada cumulait, dimanche, un total de 46 648 cas de COVID-19, en hausse de 1294 cas. Pas moins de 2560 Canadiens ont perdu la vie après avoir contracté la maladie, un nombre en hausse de 95 décès en 24 heures.

Seules l'Île-du-Prince-Édouard, l'Alberta et la Colombie-Britannique, qui ne met pas ses chiffres à jour le dimanche, n'avaient toujours pas publié un nouveau bilan en fin d'après-midi, dimanche.

La situation au Canada:

Québec: 24 107 (1515 décès)

Ontario: 14 432 (835 décès)

Alberta: 4233 (73 décès)

Colombie-Britannique: 1948 (100 décès)

Nouvelle-Écosse: 873 (24 décès)

Saskatchewan: 353 (4 décès)

Manitoba: 271 (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 258 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Île-du-Prince-Édouard: 26

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Personnes atteintes par le virus: 46 648

Nombre de décès: 2560