Il écoute la télé en roulant à 135 km/h sur l’autoroute

Des conducteurs semblent se croire tout permis puisque les routes sont désertées et adoptent des comportements pour le moins dangereux. C’est le cas d’un automobiliste qui écoutait une émission de télévision sur son cellulaire tout en roulant à haute vitesse sur l’autoroute, à Québec.

Vers 22h30, samedi soir, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté l’homme de 46 ans, un résident de Québec, sur l’autoroute Laurentienne, en direction sud, près du boulevard Louis-XIV, pour avoir roulé à près de 135 km/h dans une zone de 100 km/h.

«Les patrouilleurs ont eu la surprise de constater que l'homme, qui était seul dans son véhicule, regardait un épisode d’une émission télévisée sur son téléphone cellulaire tout en conduisant», décrit le porte-parole Louis-Philippe Bibeau.

L’excès de vitesse coûtera au quadragénaire 226$ et 3 points d’inaptitude. Pour le geste tout aussi déplorable d’écouter la télévision tout en conduisant, on lui a remis une amende de 489$ et assortie de 5 points d’inaptitude, car il a utilisé un appareil muni d’un écran qui n’affiche pas des informations pertinentes à la conduite.

Les policiers déplorent que d’autres actes de conduite intrépide ont été commis durant la fin de semaine, sur le territoire de la capitale.

Un peu plus tôt, samedi, vers 21h45, lors d’une opération cinémomètre, un autre automobiliste a été capté à près de 180 km/h dans une zone de 100 km/h. Il circulait sur l’autoroute de la Capitale vers l’est à la hauteur du boulevard Pierre-Bertrand.

L’homme de 32 ans de Québec était accompagné de deux passagers. Il a reçu un constat d’infraction de 1533$ et 14 points d’inaptitude. De plus, son permis a été suspendu pour une période de 7 jours et le véhicule a été remisé.

À cela s’ajoute une autre intervention, vendredi soir, que les policiers avaient déjà médiatisé.

Vers 18h30, ils ont surpris un jeune conducteur de 22 ans circulant à 170 km/h dans une zone de 100 km/h sur l’autoroute Charest à la hauteur de l’avenue Blaise-Pascal.

Le résident de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est vu remettre un constat d’infraction de 1383$ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours.