«La vraie nature»: Patricia Paquin, l’éternelle positive

On a toujours connu Patricia Paquin comme une personne positive et authentique. Une réputation que la principale intéressée confirme dans l’épisode de «La vraie nature» diffusé ce dimanche, à TVA. Qu’elle s’ouvre sur la fin de son contrat à «Flash» ou sur ses souvenirs de «Chambres en ville», Patricia le fait avec un sourire au visage.

La réaction abasourdie et émerveillée de Patricia Paquin et de Christian Bégin lorsqu’ils reconnaissent Édith Butler qui approche d’eux dans sa chaloupe, à leur arrivée au chalet de Jean-Philippe Dion, vaut à elle seule le coup d’œil à ce dernier rendez-vous original de la saison de «La vraie nature».

Celui-ci sera suivi, dimanche prochain, le 3 mai, d’une édition spéciale «confidences» réunissant les meilleurs moments des dernières semaines de l’émission.

Avec Édith Butler, Christian Bégin et Patricia Paquin, on aborde notamment, au gré des discussions, l’ancienne réputation de «fille de party» de la première et la perception du second de sa propre carrière, ainsi que sa «boulimie» avouée de vivre dans le regard de l’autre, qu’il dit soigner de plus en plus.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

«Chambres en ville»

Patricia Paquin, elle, y va de souvenirs qui feront sourire les téléspectateurs.

Lorsqu’elle est devenue la sportive Geneviève du téléroman «Chambres en ville», à TVA, Patricia Paquin n’avait pas d’agent; c’est son père qui s’était chargé d’aller négocier à sa place les modalités de son engagement... et s’assurer que ses costumes à l’écran lui seraient fournis.

«J’ai jamais rien fait après!», s’esclaffe Patricia, en revenant sur son court parcours d’actrice. «Je me suis toujours sentie un peu imposteur...», avoue-t-elle, avant de mentionner qu’il lui aura fallu passer quatre ans sur le plateau de la série de Sylvie Payette avant d’être réellement fière d’une scène qu’elle avait jouée.

La scène en question, où Geneviève consolait son amoureux Marc-André (Gilbert Lachance) devenu handicapé à la suite d’un accident de voiture, sera d’ailleurs montrée à «La vraie nature».

Patricia Paquin raconte qu’elle recevait «des sacs de poubelles de lettres» lorsqu’elle jouait dans «Chambres en ville»... et qu’elle répondait à chacune des missives!

«Pourquoi des gens qui avaient autant, sinon bien plus de talent que moi, dans cette petite "gang"-là, qu’on revoit moins aujourd’hui? Parce que je me suis faufilée en étant...(...) Je me suis donnée!», analyse Patricia Paquin avec légèreté.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Question de choix

La fin de son aventure à «Flash» après 11 ans à tenir les commandes du magazine culturel, d’abord aux côtés de Francis Reddy, puis d’Alain Dumas, a été un deuil pour Patricia Paquin, elle ne s’en cache pas.

«J’ai tellement pleuré! Fais quelque chose pendant 11 ans, à tous les jours de ta vie... Ça devient toute ta famille», expose-t-elle.

Nullement amère en repensant à son parcours, Patricia Paquin soutient que, pour la première fois, à l’automne 2018, son agenda était complètement vide. Elle a profité de ce temps d’arrêt pour se réinventer, dépeint-elle.

Et que se souhaite désormais la maman de Benjamin, Gabriel et Florence sur le plan du boulot?

«Je voudrais être surprise. Actuellement, je ne suis pas là-dedans. (...) Je n’ai jamais eu, dans ma carrière, ce désir d’animer des galas, d’avoir mon "talk-show", de faire des grandes scènes. Ça ne m’a jamais animée. (...) Je ne suis pas dans l’envie.»

«Dans la vie, tout est des choix (sic), continue Patricia Paquin. Que j’apprenne que mon fils est autiste, que mon comptable me "fourre", que je passe un mauvais quart d’heure avec mon "chum", là, j’ai le choix de mes réactions. Je choisis le meilleur côté des choses. Je ne reste pas dans mon caca. Je choisis: qu’est-ce qu’on peut faire ? Qu’est-ce qu’on peut changer ? J’essaie d’être proactive là-dedans, et de mener ma barque vers le meilleur.»

«La vraie nature», dimanche, 26 avril, à 21 h, à TVA.