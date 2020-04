Les professeurs, pièces maîtresses de la réouverture des écoles

À travers toutes les spéculations au sujet du plan de réouverture des écoles québécoises, dont les bases seront annoncées lundi par le gouvernement de François Legault, il n’y a qu’une certitude : « L’école ne recommencera pas dans la demi-heure suivante », rappelle Mario Dumont, analyste en affaires publiques pour LCN.

Pour tout le reste, la population et même les experts demeurent dans le néant pour plusieurs questions, tandis que le premier ministre et sa cellule de crise naviguent à travers la pandémie de COVID-19.

La pharmacienne Diane Lamarre identifie des acteurs très importants dans le bon déroulement du retour des jeunes sur les bancs d’école, ou du moins les mesures cruciales importantes à prendre concernant les enseignants.

« On a envoyé des professeurs dans les CHSLD. Ils vont revenir. Va-t-on leur accorder la quarantaine dont ils ont besoin? Si des professeurs l’attrapent [le nouveau coronavirus], est-ce qu’on a de la réserve? Si on fait revenir les enfants et qu’il n’y a personne pour remplacer, est-ce qu’on retourne les enfants? » a demandé l’analyste à LCN, dimanche.

Selon l’experte, le nerf de la guerre, c’est le dépistage du nouveau coronavirus. D’après Mme Lamarre, le Québec doit absolument disposer de l’équipement de contrôle suffisant avant de mettre en branle une éventuelle reprise des activités scolaires, que certains envisagent à la mi-mai.

« On doit apprendre quelques leçons de ce qui s’est produit dans les CHSLD, statue la pharmacienne. Ce que j’entends dans le réseau, c’est qu’il faut être capable de tester les professeurs. On a de la misère présentement à tester tout le monde dans les résidences pour personnes âgées. »

« Il y aura des réponses dans l’annonce du gouvernement mais, en même temps, il faut accepter qu’on n’aura jamais toutes les réponses », dit pour sa part Mario Dumont.

Il semble que le gouvernement de François Legault va annoncer que les écoles primaires vont être déconfinées dans un premier temps, apprenait TVA Nouvelles dimanche.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, présentera ces modalités aux côtés de son chef lundi.

Comme plusieurs juridictions autour du monde, le gouvernement du Québec jongle entre le besoin de relancer l'activité économique et celui de limiter la propagation de la COVID-19, qui a fait des ravages dans la province, plus que partout ailleurs au pays.