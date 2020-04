Pauline Marois pense qu'«on a fait fausse route» dans la gestion des CHSLD

Paule Marois, ancienne première ministre du Québec, additionne les erreurs des gouvernements « successifs » et les fait porter le blâme pour la situation critique de la COVID-19 dans les Centre d’hébergement de soins longue durée (CHSLD).

• À lire aussi: Trois autres CHSLD contaminés à Trois-Rivières

Mme Marois a également déploré la grande tristesse liée à la vulnérabilité des aînés en CHSLD, dimanche en entrevue à l’émission Salut, bonjour! sur les ondes de TVA, à l’heure où le Québec peine à les protéger contre la propagation du nouveau coronavirus.

« Je pense qu'on a fait fausse route. Et quand je dis qu’on a fait fausse route, ce n'est pas le gouvernement actuel. C'est l'ensemble des gouvernements qui se sont succédé. On a fait fausse route et aujourd'hui on en paie le prix. Ce sont nos parents et nos grands-parents » a-t-elle souligné.

« Il y a une chose qui devrait nous avoir donné un tel choc, que jamais on ne devrait oublier et c'est la situation de nos personnes âgées. C'est d'une telle tristesse... »

En date du 25 avril, la Santé publique faisait état de 5267 cas confirmés de COVID-19 en « milieux de vie pour personnes aînées et vulnérables », où les résidents sont strictement confinés. Mme Marois se questionne sur l’efficacité de cette stratégie, pour la santé de ceux qui ont, à son sens, bâti le Québec.

« Concentrer [les aînés ensemble], même dans les résidences privées où les gens se paient des appartements souvent très coûteux, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des ghettos? Ce serait normal de vivre avec nos enfants, avec les petits-enfants, des gens d'un âge différent », a lancé l’ex-leader du Parti québécois.

Le 28 mars dernier, le Bureau d’enquête du Journal de Montréal relayait l’information comme quoi Stéphane Gobeil, autrefois responsable de la rédaction des discours de Pauline Marois quand elle était première ministre, fait partie de la cellule de crise du premier ministre actuel, François Legault, et rédige les discours du chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Le bilan du Québec s'est de nouveau alourdi, dimanche, avec l'annonce de 840 cas de COVID-19 et de 69 décès liés à la maladie.

Le nombre d'hospitalisations, de son côté, est demeuré plutôt stable. Pas moins de 1518 Québécois étaient hospitalisés en raison de complications liées à la COVID-19, dimanche, soit neuf de plus que la veille, tandis que 215 se trouvaient aux soins intensifs, soit deux de moins que samedi.

Avec ces nouvelles données, le Québec a donc franchi le cap des 24 000 personnes infectées, pour un total de 24 107 patients depuis le début de la pandémie. On dénombre aussi désormais un total de 1515 personnes ayant perdu leur combat contre le coronavirus dans la province.