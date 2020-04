Puissant appel du beau temps

Pique-nique sur des couvertures séparées. «Jam» de musique à 2 mètres de distance. Les parcs étaient bondés de gens hier qui ont profité du beau temps pour voir des amis pour la première fois, malgré le confinement toujours en vigueur.

«Avec le printemps, on a une grosse poussée de vitalité. On a envie d’être dehors et de jouir de la vie», dit Annab Aubin Thuot, 29 ans.

Le Journal l’a rencontrée au parc Lafontaine, où elle et deux amis formaient un triangle, assis dans l’herbe à 2 mètres de distance les uns des autres. Ils avaient apporté leurs instruments de musique, notamment une mandoline et un ukulele.

Après plus d’un mois de confinement, bon nombre de Montréalais ont donné rendez-vous à des proches ou des amis dans un parc hier, la plupart trouvant le moyen de le faire en respectant les règles de distanciation sociale.

Progressif?

Le gouvernement Legault devrait annoncer cette semaine les détails d’un plan de déconfinement afin qu’une partie de la population acquière une immunité contre le virus. Or, ce processus devra être progressif, répètent les autorités.

«On a juste pris un peu d’avance», dit en riant Pascal, 26 ans.

Il était «relativement facile» de demander aux Québécois de rester chez eux quand les temps étaient froids, analyse Steeve Tremblay, consultant en santé-sécurité au travail.

«Quand il va commencer à faire beau [...], la distance physique de deux mètres va être difficile à respecter.» Comme un chien mis en cage qui part à la course une fois libéré, image-t-il.

Plusieurs personnes rencontrées soulignent toutefois qu'il est tout à fait possible de garder ses distances et discuter avec des gens à l'extérieur, ce que la température douce permet enfin.

Certains se sentent coupables de se donner ce genre de permission alors que les travailleurs du système de la santé souffrent au front. Pour d’autres, la journée ensoleillée d’hier était une bénédiction.

«Je n’en pouvais plus. J’avais besoin de voir des gens», avoue Alice, 32 ans, qui a préféré taire son nom de famille. J’étais vraiment pas bien, je commençais à ruminer.»

«Ça va déjà mieux», dit celle qui discutait près d’un terrain de pétanque.

Haut-parleur

À travers les sentiers, un camion du Service de police de la Ville de Montréalais muni d’un haut-parleur faisait résonner un message d’avertissement, «ordonnant» aux gens de ne pas se rapprocher sous peine d’amende.

«En général, c’est assez respecté. On n’a pas donné trop d’amendes», dit un patrouilleur croisé sur les lieux.

La représentante du Journal est d’ailleurs tombée sur deux couples d’amis, assis chacun sur leur couverture avec un espace entre les deux.

«Ça fait du bien. Ce sont les premiers êtres humains que je vois qui ne sont pas lui», dit Romy, 24 ans, en pointant son copain.

Reste que certaines personnes rencontrées redoutent le déconfinement à venir, que ce soit parce qu'ils craignent d'attraper le virus ou parce qu'ils ne comprennent pas le plan du trio Legault-Arruda-McCann, y voyant une volte-face.«Ce qui me fait peur, c'est que ça ne marche [l'immunité collective] et qu'on s'en rende compte juste après coup. Que les gens sentent que ça [le confinement] ait servi à rien et qu'on ne soit pas fiers de nous. Je trouverais ça dommage», dit Vincent Delorme, 26 ans.