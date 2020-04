Un couple généreux fait l’épicerie pour des familles dans le besoin

Un couple de l’Estrie en arrêt de travail forcé par la crise a ramassé près de 4000 $ grâce aux réseaux sociaux afin de nourrir une vingtaine de familles dans le besoin.

« On n’a pas les atouts pour fabriquer un vaccin qui pourrait sauver des vies, mais on peut faire en sorte que des familles puissent bien se nourrir », soutient Stéphanie Pelletier.

« Ça me fait du bien d’aider les autres, mais ça me rend triste à la fois puisque je réalise qu’il y en a plusieurs qui sont dans le besoin », ajoute son conjoint, Nicolas Fournier.

Depuis deux semaines, le représentant aux ventes pour une compagnie immobilière et l’éducatrice spécialisée se promènent quotidiennement aux quatre coins de la ville de Sherbrooke pour faire l’épicerie et la livrer à des familles que la crise actuelle n’a pas épargnées.

L’homme de 41 ans a d’abord eu l’idée de faire un statut Facebook demandant à ses amis de lui envoyer quelques dollars afin d’amasser de l’argent pour aider des familles dans le besoin afin de faire leur épicerie.

Grande générosité

En utilisant cette méthode, il avait déjà récolté près de 5000 $ en 2016 en participant au Défi têtes rasées de Leucan.

« Je croyais que les gens allaient me donner des dons de 2 $ ou 5 $, mais c’était plutôt des 80 $ et 100 $ que je recevais. En quelques heures j’avais déjà ramassé 1000 $ », s’enthousiasme-t-il.

M. Fournier estime qu’un peu plus de la moitié de l’argent qu’il a reçu provenait de personnes qui ne font pas partie de ses amis Facebook.

Le couple estime qu’il en coûte de 150 $ à 200 $ afin de nourrir convenablement une famille de deux enfants pour une semaine. Il y a de tout dans les paniers que reçoivent les familles : œufs, pain, céréales, cuisse de poulet, viande hachée, hot-dogs, fruits, légumes.

« On pense aussi à leurs enfants en mettant quelques gâteries comme des chips et de la crème glacée », souligne M. Fournier. L’un des enfants qu’il a croisés sur sa route lui a remis un bricolage en forme d’arc-en-ciel pour le remercier.

« Savoir que les enfants des familles auront un bon souper et pourront se régaler avec la tire d’érable qu’on leur a apportée me remplit le cœur de bonheur et m’aide à passer au travers de cette crise », explique la femme de 42 ans.

Famille heureuse

« Mes enfants étaient très contents de les voir arriver. Ce coup de pouce représente beaucoup pour ma famille », soutient Véronique Dion qui a eu la visite de ce couple au grand cœur.

« Je savais qu’il y avait des personnes avec de grands cœurs et ils le prouvent », conclut la mère de quatre enfants.

Le couple, qui est ensemble depuis quatre ans, a l’intention de continuer à aider des familles dans le besoin mais après 14 jours d’épicerie, ils ont décidé de passer le flambeau à d’autres bons samaritains.