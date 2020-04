Aide de l'armée dans les CHSLD: 15 établissements prioritaires

Quinze établissements sont identifiés comme prioritaires alors que l'armée canadienne se prépare à envoyer plus de renfort dans les CHSLD du Québec, a indiqué la vice-première ministre Chrystia Freeland lundi.

• À lire aussi: L’aide des militaires plus que bienvenue dans les CHSLD

• À lire aussi: Les militaires s’habituent à leur nouvelle mission

Le premier ministre du Québec François Legault a demandé, la semaine dernière, l’envoi de 1000 membres des Forces armées canadiennes (FAC) pour épauler les travailleurs dans les CHSLD happés par la crise de la COVID-19.

«On a identifié 15 établissements prioritaires. On fait maintenant [...] la reconnaissance des établissements pour comprendre ce dont ils ont besoin et aussi la formation [nécessaire aux] gens des forces armées pour faire cet important travail», a affirmé Mme Freeland lundi, en point de presse à Ottawa.

La vice-première ministre n’a toutefois pas précisé quels CHSLD sont ciblés ni quand ils recevront de nouveaux militaires déployés par Ottawa. On ignore en outre toujours si l'ensemble de 1000 militaires demandés seront envoyés.

Rappelons que les FAC ont déjà entamé un premier déploiement de 130 militaires dans cinq CHSLD de la région de Montréal et des environs. Ces militaires ont tous une formation médicale, alors que les autres à être envoyés n'en détiendront pas forcément.

«Dans ce cas-ci, les demandes sont plus vastes. Le nombre [de personnes] est évidemment plus important et le nombre d’établissements, plus considérable. C’est pour ça que c’est un déploiement qui se fait de manière différente du premier», a expliqué le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, en point de presse.

Les ministres responsables de ce dossier, Harjit Sajjan, à la Défense, et Bill Blair, à la Sécurité publique, n’étaient pas présents pour répondre aux questions des journalistes.