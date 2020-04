Chute des signalements à la DPJ sur la Côte-Nord

Le nombre de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Côte-Nord est en chute libre depuis le début de la pandémie du coronavirus.

Les signalements à la DPJ dans la région ont diminué de 57% depuis le début de la pandémie à la mi-mars.

Pourtant, le confinement des familles isole les enfants qui pourraient vivre des situations à risque. Le CISSS de la Côte-Nord est inquiet, mais rappelle que tous les services sociaux sont disponibles en appelant au 811, option 2, si les citoyens ont besoin d’aide.

«On est préoccupé. On pense qu’il y a probablement des jeunes et des familles qui ont des besoins et pour lesquels les situations ne nous sont pas signalées. C’est ce qui fait qu’on lance un appel à la population. On leur dit de ne pas relâcher les mesures de protection pendant la COVID-19, mais il ne faut pas non plus relâcher nos mesures de protection envers les familles qui pourraient être en danger ou en difficulté», a indiqué Dyane Benoit, directrice générale adjointe par intérim au CISSS de la Côte-Nord.

Garder le contact

Denise Langevin est très sensible à la cause des tout-petits. L’ancienne directrice régionale de la DPJ et maintenant à la tête d’Éclore Côte-Nord. L’organisme s’est associé aux élus et à d’autres organismes pour lancer une campagne de sensibilisation pour veiller au bien-être des enfants pendant cette période.

Elle en appelle aux adultes bienveillants de ne pas hésiter à communiqué avec un enfant de leur entourage qu’ils croient être dans un milieu difficile.

«Un petit courriel, chatter, un texto... Juste qu’il y ait un adulte qui est là et qui lui fait un clin d’oeil, qui lui dit à l’enfant et aux parents: hésite pas, appelle-moi si t’as besoin» a illustré Denise Langevin.

Éclore Côte-Nord distribuera aussi par la poste des cartes postales qui donneront de l’information sur les services offerts dans la région.