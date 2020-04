Concessionnaires automobiles: «On est prêt à recevoir les consommateurs»

Les concessionnaires automobiles du Québec lancent un appel au gouvernement Legault pour pouvoir, à l’instar des garages et ateliers de mécanique, ouvrir leurs portes aux consommateurs le plus rapidement possible.

• À lire aussi: La SAAQ va reprendre ses activités progressivement

• À lire aussi: Pas de Grand Prix à Trois-Rivières cette année

«C’est un moteur économique important qui est arrêté», lance le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Robert Poëti.

Afin d’accélérer le processus qui permettra la réouverture de ces commerces, la corporation a soumis au gouvernement du Québec «un protocole très sécuritaire», explique M. Poëti.

«Plusieurs retours de location n’ont pas été faits depuis au moins six semaines», ajoute-t-il, tout en précisant que la fermeture des concessionnaires automobiles a un impact économique important.

Le printemps est une période généralement achalandée chez les concessionnaires québécois.

Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs beaucoup de voitures en inventaire qu’ils ne peuvent pas écouler.

«Actuellement, sur le plan économique, je vous dirais que certains concessionnaires [auront de la difficulté] lorsqu’on parle des frais fixes, mais aussi du poids des inventaires. Supporter ça, je comprends que les constructeurs donnent un coup de main, mais la vérité c’est que certains auront beaucoup de difficulté peut-être même à reprendre les affaires», soutient le PDG.