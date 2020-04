«Des objectifs de santé publique non d’immunité»

C’est en s’appuyant sur les recommandations de la Santé publique d’abord que la décision de rouvrir progressivement les écoles doit être prise par le gouvernement Legault, estime Véronique Hivon.

Cet après-midi quand François Legault et le ministre de l’Éducation, Jean-François Robege, dévoileront leur plan de déconfinement pour les enfants du Québec, les choses doivent être expliquées de façon précise, soutient la députée péquiste de Joliette et porte-parole en matière d’Éducation.

«La clé, c’est de sentir où on s’en va, quels sont les objectifs poursuivis par le gouvernement sur la réouverture processive des écoles. Il faut un maximum de transparence pour que l’on puisse tous les Québécois avancer ensemble. Dans une situation de crise afin qu’il y ait le moins de problèmes de cohésion sociale, il faut que l’on sache pourquoi on fait les choses», expose Véronique Hivon.

La politicienne a reçu des appels de parents et de citoyens inquiets. «Le Québec est la première entité du Canada à y aller avec la réouverture des écoles alors que cinq provinces ont mis fin à l’année scolaire et d’autres n’ont pas pris de décision définitive. Il faut que ça soit fait pour des objectifs de santé publique et non pas des objectifs poursuivis pour créer l’immunité communautaire», soutient Véronique Hivon.

«Il faut une recommandation de la Santé publique pour dire si c’est faisable et si oui mettre toutes les mesures techniques est logistiques en place, appuie la députée qui sera tout ouïe lors du plan de retour à l’école dévoilé à 15h30.

