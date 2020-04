Faussement accusée d’être à l’origine de la pandémie

Mère de deux enfants et réserviste de l’armée américaine, Maatje Benassi s’est retrouvée au centre de théorie du complot qui l’accuse d’être à l’origine de la pandémie.

Selon les théories qui circulent quotidiennement sur YouTube depuis le mois de mars, Mme Benassi aurait transporté le virus en Chine. Les vidéos qui cumulent des milliers de vue ont capté l’attention du média du Parti communiste de la Chine, rapporte en exclusivité CNN.

Les histoires non fondées ont jailli du fait que Mme Benassi a participé aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan en octobre 2019.

Or, Maatje Benassi n’a jamais été testée positive à la COVID-19 ni jamais eu de symptômes de la maladie. Malgré ce fait, elle et son mari Matt se retrouvent au cœur de discussions sur les réseaux sociaux en Chine.

La rumeur a complètement chamboulé leur vie. Le couple affirme que leur adresse a été publiée sur l’internet et que leurs boîtes de réceptions sur les réseaux sociaux débordaient de messages avant qu’ils ne suppriment leurs comptes.

«C’est comme se réveiller d’un mauvais rêve et de vivre un cauchemar chaque jour», a confié à CNN Mme Benassi lors de sa première sortie publique depuis le début des rumeurs.

Si les réseaux sociaux tentent tant bien que mal de lutter contre la désinformation liée au coronavirus sur leurs plateformes, les efforts n’ont pu aider Maatje Benassi.

Malgré tout, Maatje et Matt ont conservé leur emploi. Bien qu'ils travaillent pour le gouvernement américain, le couple éprouve les mêmes sentiments d'impuissance que d'autres personnes qui ont été la cible de harcèlement et de désinformation.

«Je veux que les gens cessent de me harceler. À mes yeux, c’est de la cyberintimidation et c’est hors de contrôle», a témoigné Mme Benassi au journaliste de CNN Business.

Son conjoint Matt a tout tenté pour faire retirer les vidéos publiées sur YouTube et empêcher qu’elles se propagent. Le couple dit aussi avoir rencontré un avocat et les policiers qui leur ont dit qu’ils ne pouvaient rien y faire.

Selon les informations de CNN, George Webb, un internaute américain réputé pour partager de fausses nouvelles serait à l’origine du cauchemar de Maatje Benassi. Depuis plusieurs années, Wenn a diffusé des heures de diatribe diffusées en direct sur YouTube, en plus d’amasser plus de 27 millions de vues et plus de 100 000 admirateurs.