Gros changement capillaire pour François Bellefeuille

Le très populaire humoriste François Bellefeuille profite du confinement pour changer de tête!

«Journée très spéciale pour moi, je me rase les cheveux», s’exclame l’humoriste d’emblée en exhibant son rasoir et ses accessoires dans une vidéo mise en ligne sur sa page Facebook.

«C’est pas comme si je coupais quelque chose d’ordinaire», ajoute-t-il avant de secouer sa tignasse et de nous montrer «plein de coiffures» que sa longue chevelure lui permet de réaliser.

François Bellefeuille s’installe ensuite sur une chaise de jardin dans sa cour arrière avant de se faire transformer par sa copine.

«Je n’ai pas trouvé de tutoriel sur comment raser une tête, j’ai checké la vidéo de Jay Du Temple», lance-t-elle avant d’entamer la transformation.

La vidéo, mise en ligne ce matin a déjà été partagée plus de 7000 fois en plus de récolter plus de 3000 commentaires.

L’humoriste fera don de ses «petites couettes» à Leucan.