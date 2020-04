Le Québec dispose d’«un peu de marge de manœuvre» pour se déconfiner au cours des prochaines semaines sans faire exploser son nombre de cas, selon un médecin-épidémiologiste de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ).

L’organisme gouvernemental a dévoilé différents modèles de projections, dimanche, sur les impacts du déconfinement dans la province en fonction de l’augmentation des contacts entre les citoyens.

«Quand on va déconfiner, ce qui est prévu, c’est que quand vous allez retourner au bureau, il va rester des mesures pour bloquer le passage du virus et réduire le plus possible le risque de transmission, même si vous voyez des gens», a indiqué le médecin-épidémiologiste Gaston De Serres en entrevue à LCN.

Dans la projection optimiste, le nombre de nouveaux cas déclarés et de nouveaux décès dans la population générale diminue de façon marquée d'ici la fin du mois d'août, tandis que dans le scénario pessimiste, une lente progression se poursuit d'ici la fin du mois d'août.

Selon M. De Serres, la marge de manœuvre est mince, mais elle augmente lorsqu’on prend en considération toutes les mesures pour bloquer la transmission du virus au sein de la population.

«Il ne faut pas penser qu’on retourne au mois de janvier, prévient-il. Il faut qu’on pense à tous les obstacles qu’on est capable de mettre dans le chemin du virus.»

